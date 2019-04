Ulf Leirstein melder seg ut av Frp etter 30 år i partiet

- Jeg kan bekrefte at organisasjonsutvalget har mottatt et nytt varsel på Ulf Leirstein, sier Alf Erik Andersen, leder i Frps organisasjonsutvalg til NRK.

Forholdet skal ligger 7 - 8 år tilbake i tid.

Tidligere fredag gikk Leirstein ut på Facebook og varslet at han melder seg ut av partiet.

- Jeg har i dag etter 30 år som medlem, meldt meg ut av Frp. Det har vært en tøff og lang prosess å komme til denne beslutningen, skriver Leirstein i et innlegg på sin Facebook-side.

Det var Dagbladet som først meldte om utmeldingen.

Leirstein har tidligere vært parlamentarisk nestleder og talsperson for finans og justispolitikk i Frp. Han er valgt inn på Stortinget fra Østfold.

Leirstein sier utmeldingen handler delvis om politikken partiet har ført i regjering.

– FrP har fått til mye bra i regjering, men nå opplever jeg alt for mange kompromisser som svekker partiet for mye. Jeg mener FrP trenger en tydeligere FrP-profil, for at partiet skal stå seg som parti over tid, skriver han.

Stortingsrepresentanten trakk seg våren 2018 fra alle sine verv etter at det ble avslørt at han hadde sendt porno til en ung gutt i partiet og forselått trekant-sex med en 15 år gammel Fpu-er. Da saken ble kjent, erkjente Ulf Leirstein å ha gått over streken.

Leirstein sier nå at han opplever at han og hans nærmeste er blitt utsatt for en heksejakt som ikke står i forhold til det han har gjort.

– Uthengingen i media og negativt fokus også på andre saker utenfor min kontroll har vært en påkjenning jeg ikke tror media er klar over betydningen av for en familie, skriver han.

Han blir nå i utgangspunktet sittende på Stortinget som uavhengig representant frem til neste stortingsvalg i 2021.