At tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide i dag blir en del av Solberg-regjeringen, vekker sterke følelser – på begge sider av partiets opprivende veivalg. Hareide trakk seg som leder av KrF etter at han høsten 2018 ikke fikk gjennomslag for sitt ønske om å søke samarbeid med Ap og Sp. I stedet gikk KrF inn i Solberg-regjeringen.

Aftenposten har fått bekreftet at Hareides nærmeste rådgivere fra tiden som partileder, Emil Andre Erstad og Dag Andreas Fedøy begge de siste dagene har advart ham mot å gå inn i regjeringen.