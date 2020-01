Frps innvandringstalsmann: – River i folks rettferdighetssans

– Frp er det eneste partiet som har stått med rak rygg hele veien. Alle andre partier har byttet standpunkt. Ingen så sprengkraften i denne saken så tidlig som Frp, sier Jon Engen-Helgheim til Aftenposten.

Torsdag morgen ledet han et lenge planlagt møte i Frps innvandringsutvalg. Leder av utvalget, statsråd og første nestleder Sylvi Listhaug, deltok ikke.

Den brennhete politiske krisen rundt hjemkomsten til IS-kvinnen ble ikke drøftet i utvalget.

Helgheim avviser alle spekulasjoner om at partileder Siv Jensen ble overrasket over de sterke reaksjonen mot regjeringens beslutning.

Helgheim sier at Siv Jensen har full støtte og at et samlet parti står bak henne.

– Sikkerheten viktigst for Frp

Ifølge Helgheim måtte operasjonen for å bringe kvinnen og barna ut av Syria foregå i største hemmelighet av hensyn til familien og de norske tjenestemennene som var involvert.

Først når familien var i trygghet ute av landet, kunne regjeringen informere om operasjonen. Og først da kunne Frps medlemmer og tillitsvalgte begynne å diskutere de nasjonale politiske konsekvensene av redningsaksjonen.

Det er sikkerhetsaspektet som veier tyngst for partiet.

– Vi er imot at det brukes mye tid og ressurser på å hente kvinnen som frivillig sluttet seg til en grusom terrororganisasjon som kjemper mot alt vi står for. Vi var villig til å strekke oss langt for å hjelpe barna til Norge.

– Frp har hele tiden sett sprengkraften i denne saken, gjentar han.

– Er Norge er farligere land med IS-kvinnen tilbake på norsk jord?

– Det har et sikkerhetsaspekt. Vi vil ikke gå på kompromiss med sikkerheten i det hele tatt. Det kan øke risikoen at hun kommer tilbake. PST sier det samme, svarer han.

Landsmøtet: IS-krigere bør straffes på stedet

Engen-Helgheim viser til de grundige prosessene om IS-saken forut og i landsmøtet i mai 2019. Den endte med følgende vedtak:

Hensynet til nasjonens og innbyggernes sikkerhet, alltid skal ha høyeste prioritet.

Norge bør arbeide for en felles europeisk tilnærming på problemet.

Det beste er at IS-krigerne straffes der forbrytelsene har skjedd, og det må arbeides for å få på plass en internasjonal ad-hoc straffedomstol.

IS-krigere og sympatisører som hadde midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Norge før de reiste, skal umiddelbart miste denne.

Regjeringen vil hjelpe foreldreløse barn, men bare i de tilfeller der tilhørigheten til Norge kan dokumenteres gjennom DNA.

Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-kvinner kommer tilbake til Norge.

Det skal aldri kunne gis familiegjenforening eller oppholdstillatelse til personer som har vært tilknyttet IS.

Misnøye over taus partileder i helgen

På vei til regjeringskonferansen i formiddag sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi at den aktuelle krisen ikke blir tema der.

– Det kan jeg svare bekreftende på at det ikke gjør. Det er det nok partiledelsen som avgjør.

– Du er en del av ledelsen?

– Ha det, smiler han og setter seg inn i bilen som skal frakte ham til regjeringskontorene.

Frps stortingsgruppe var samlet til strategikonferanse i helgen. Der ble strategien om «blanke seiere» for regjeringspartiene betonet. Nedsiden av en slik strategi kan også innebære «blanke tap,» siden en del av vinnersakene til Frp er tapssaker for Venstre og KrF og omvendt.

Etter at det ble kjent at Frp fikk en svært stor tapssak i fanget, har det i gruppen vært litt murring over at partileder Siv Jensen på strategisamlingen ikke forberedte dem på at regjeringen var i ferd med å hente hjem IS-kvinnen.

En som deltok på Frps gruppemøte onsdag bekrefter at dette var et tema som ble tatt opp. Men vedkommende forklarer at Siv Jensen skal ha forklart gruppen at hun i helgen ikke visste om aksjonen for å få kvinnen hjem ville lykkes og /eller når det ville skje.

Tror vi går ut

En kilde i Frps stortingsgruppe som ikke tilhører den mest opprørske fløyen i Frp, spår at Frp nå kommer til å gå ut av regjeringen.

– Jeg tror vi går ut, sier vedkommende.