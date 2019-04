– Det er en drøm!

Oslo Senterpartis toppkandidat, Bjørg Sandkjær, står i solen utenfor Oslo rådhus sammen med makker Morten Edvardsen, uten å prøve å skjule sin begeistring.

På partibarometeret Norstat har laget for Aftenposten og NRK, ligger nemlig begge to an til å representere det tradisjonelle distriktspartiet i bystyresalen til høsten. Der inne har de ikke vært siden 1995.

Dermed ser det ut til at partiets kraftige fremgang nasjonalt, omsider har nådd hovedstaden.

– Det tok jo litt tid. Først de siste tre ukene vi har begynt å se et løft i Oslo, sier Sandkjær som i tillegg til den nasjonale drahjelpen også tror noen av partiets lokale saker har begynt å feste seg: For eksempel nei til nedleggelse av Ullevål sykehus, tjenester og beslutninger nær folk og sosial utjevning, blant annet i form av reduserte kommunale husleier. SP vil også konsekvent forsvare kolonihagene, sier nei til bommer og ja til mer rettferdig veiprising.

Fakta: Om målingen Målingen er utført av Norstat for NRK og Aftenposten i perioden 4 – 9 april. 660 personer har svart.

Småpartiene innkasserer

Bortsett fra Sps historiske comeback, er det store bildet i Oslo slik siden forrige måling: Samtlige borgerlige partier går tilbake, Høyre mest, med 2,7 prosentpoeng.

Men når Raymond Johansen ligger an til å beholde byrådsmakten er det ene og alene fordi Aps støttepartier MDG, SV og Rødt stadig flyr høyt, og vil kunne kapre fire nye bystyreplasser.

Selv om Ap ligger an til å tape tre bystyreplasser, kan Johansen dermed likevel ta påskeferie med et solid forsprang på Høyres Eirik Lae Solberg.

Rødgrønn blokk mønstrer 32 plasser, de borgerlige bare 25. Sp vil så langt ikke binde seg til noen av blokkene.

Johansen mener målingen ikke kan tolkes på annen måte enn at velgerne er fornøyde med byrådets styring av byen.

– Men hvorfor er det partiene til venstre som innkasserer hele veksten?

– I hele Europa ser vi den samme tendensen. De radikale partiene går frem sier han, og mener MDG får stor uttelling for miljøpolitikken, mens Rødt har tatt opp flere viktige enkeltsaker.

– Men dere ligger stadig godt under resultatet for fire år siden?

– Ja, men som alle vet har Ap slitt, og vi har vært nede på 19 prosent. Nå er vi på 28. Hvis vi vinner valget to ganger, er det første gang siden 1970. Det er en kraftig motivasjon for meg.

Sp lover ingen ting

Så er spørsmålet hva de lykkelige Sp-kandidatene vil gjøre om drømmen om bystyreplass blir virkelighet.

– Er det mulig å se for seg at dere vil støtte et Høyre-byråd?

– Det er i hvert fall vanskelig å se for seg at vi vil støtte Frp. Men vi snakker gjerne med både Høyre, Venstre og KrF, sier Bjørg Sandkjær.

– Raymond Johansen kan ikke uten videre regne med oss, supplerer Morten Edvarsen.

Åpent løp

Valgforsker Bernt Aardal er ikke overrasket over at Ap sliter i Oslo, som i hele landet. Men han synes det er svært interessant at både SV, Rødt og MDG gjør det så godt.

– De gjør det bra i hele landet, men det er spesielt at klarer å mobilisere så mange velgere i Oslo der de sitter i byråd, sier han og peker på at regjeringsslitasje gjerne fører til tap av velgere.

– Riktignok går Ap tilbake, men de mister velgere til de andre rødgrønne.

Selv om borgerlig side sliter avviser Aardal blankt at noe er avgjort.

– I disse tider vet vi at ting plutselig kan skje, bare se på Giske-saken. Bompengelisten kan brått bli en joker også i Oslo når de nye bommene kommer opp i juni. Spørsmålet blir om Frp og Venstre klarer å kare seg opp før valget.

Borgerlige langt etter

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, må erkjenne at både Høyre og samtlige samarbeidspartnere går tilbake. Han gleder seg uansett over at Høyre lenge har vært byens største parti, og tolker det som en oppslutning for partiets saker.

– Men borgerlige side har en jobb å gjøre før valget. Vi har klart å hente oss opp før, og jeg tror vi skal greie det igjen

– Mange av de borgerlige velgerne har satt seg på gjerdet. Hvordan skal dere få dem ned?

– Jeg tror mange velgere som er i tvil vil reagere på venstredreiningen Ap gjennomfører i Oslo under press fra SV, Rødt og MDG. Ikke minst den innbitte motstanden mot private løsninger. Da tror jeg et ansvarlig, moderne Høyre vil være et alternativ, sier han.