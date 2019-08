Elden har tatt over som forsvarer for bedragerisiktet stortingsrepresentant: – Han vil ta sin straff

Det var i oktober 2018 at Aftenposten avslørte at Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget og på den måten fått utbetalt store summer som han ikke hadde krav på.

I november ble Frp-profilen siktet for grovt bedrageri, og i juni ble saken sendt fra Oslo-politiet til statsadvokaten for påtaleavgjørelse, en prosess som nå pågår.

Advokat John Christian Elden har nå tatt over som Keshvaris forsvarer. Han blir den tredje advokaten som er involvert i saken – tidligere har Bjørn Stordrange og Arne Gunnar Aas representert den profilerte Frp-politikeren.

Fikk utbetalt 290.000 kroner uten dokumentasjon

Grovt bedrageri har en øvre strafferamme på to års fengsel.

«Han har lagt seg flat og erkjent sitt lovbrudd og vil ta sin straff», skriver John Christian Elden i en SMS til Aftenposten.

Keshvari er sykmeldt fra Stortinget, og har trukket seg fra sitt verv som leder av Oslo Frp. Han har lovet at han skal tilbakebetale penger til nasjonalforsamlingen, men dette har foreløpig ikke blitt gjort. Årsaken er at Stortinget vil vente på at straffesaken blir fullført.

Det er ikke offentlig kjent hvor mye penger Keshvari urettmessig har erkjent at han har fått utbetalt, men Aftenpostens kartlegging viste at han gjennom en periode på under to år hadde fått ubetalt reisegodtgjørelse for 290.000 kroner uten at det finnes dokumentasjon på at reisene har vært gjennomført.

Anmeldelse mot Ap-politiker som leverte fiktive reiseregninger ligger fremdeles hos politiet

I februar ble Keshvari siktet for grove trusler mot en person i nær relasjon til Frp-politikeren. Politiet så ikke denne saken i sammenheng med bedragerisaken, og Elden opplyser at Keshvari stiller seg uforstående til siktelsen.

«Han benekter den, og skal i avhør i løpet av høsten», skriver Elden i en SMS.

Aftenposten har også avdekket at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert fiktive reiseregninger. Liadal ble politianmeldt av Stortinget i april, og saken har ligget på Oslo-politiets bord siden den gang.