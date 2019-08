MDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd

Partibarometeret er utført av Respons Analyse for Bergens Tidende og VG i perioden 19. til 21. august blant 601 respondenter og sammenlignet med forrige lokalvalgresultat.

Førstekandidat Thor Haakon Bakke (MDG) mener de får med seg flere velgere, særlig de unge, fordi partiet er tydelige på det de mener mange anser som de viktigste sakene i vår tid: klima og miljø. Arbeiderpartiet får 20,5 prosent av stemmene, SV 9,7 prosent, Rødt får 5,3 og Senterpartiet 4 prosent, noe som samlet ville gitt 38 mandater og flertall i byrådet i Bergen.

– Jeg ser at vi kan ta rollen her i Bergen som MDG har tatt i Oslo, og presse sentrum og venstre for å få et enda grønnere byråd, sier Bakke.

Høyre og FNB taper stort på meningsmålingen sammenlignet med forrige måling, og faller rundt tre prosentpoeng, bare Fremskrittspartiet går noe fram, til 5,8 prosent.

– Absolutt spennende, sier Bakke.

På målingen fordelte oppslutningen mellom partiene seg slik: Høyre 19,5 prosent, Arbeiderpartiet 20,5 prosent, FNB 17,9 prosent, SV 9,7 prosent, MDG 8,7 prosent, Rødt 5,3 prosent, Venstre 4,0 prosent, KrF 4,1 prosent, Frp 5,8 prosent og Sp 3,0 prosent.

Resultatet må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 0,8 og 3,4 prosentpoeng.