Politikeren gikk selv ut med informasjon om anmeldelsen på sin Facebook-side og i en pressemelding mandag kveld. Han har selv erkjent at har begått en alvorlig feil overfor sin tidligere arbeidsgiver, Kiwi.

«Det har i dag blitt kjent at jeg har begått en alvorlig feil i et tidligere arbeidsforhold. Dette er noe jeg beklager på det sterkeste. På grunn av situasjonen jeg har satt meg selv i har jeg valgt å søke permisjon fra mine folkevalgte og tillitsverv i partiet inntil videre. Jeg vil fremover jobbe hardt for å bygge opp igjen tillit både hos mine partifeller og hos mine nære og kjære. Beklager!», skriver han på sin egen Facebook-side.

Frp

Betalt tilbake beløpet

Løvsjø skriver selv at underslaget skal være på cirka 30.000 kroner og at han i sin helhet har betalt til dette tilbake til Kiwi.

– Jeg ønsker å underrette om en vanskelig situasjon jeg selvforskyldt har kommet opp i. Det er en situasjon jeg absolutt skulle vært foruten. Når jeg allikevel står i denne situasjonen ønsker jeg å være åpen, skriver lokalpolitikeren.

Løvsjø ble nylig ansatt på Stortinget som rådgiver for stortingsgruppen til Fremskrittspartiet. Han er vararepresentant for Frp fra Telemark. Han er også ordførerkandidat for partiet i Porsgrunn kommune.

– Jeg har også valgt og si opp min stilling i partiet på Stortinget med bakgrunn av det jeg har gjort, skriver han i en pressemelding.

Sagt opp fra jobben

Løvsjø har vært i jobben som rådgiver kun noen få dager. I forrige uke ble han intervjuet i lokalavisen Porsgrunns Dagblad om den nye jobben på Løvebakken.

– Jeg har vært ansatt i Norgesgruppen i 15 år og trengte nye utfordringer og forandring. Jeg har hatt 15 fine år i Kiwi- og Meny-butikker, og vært fritidspolitiker i tillegg. Det er mye som skal kombineres, sa Ness Løvsjø til avisen.

Nå skriver han i pressemeldingen at han ble sagt opp i den tidligere jobben på grunn av underslaget og at han beklager dette. Han opplyser også at han midlertidig trekker seg fra alle politiske verv.

Leder i Porsgrunn Frp, Nelly Olsen, synes saken er beklagelig.

– Dette er en meget trist og beklagelig sak for lokalpartiet og for Adrian. Det er fint at Adrian informerer åpent om saken, sier hun, i følge pressemeldingen.