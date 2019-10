Som Aftenposten har skrevet i flere artikler, investerer kommuner som 1. januar går inn i en ny storkommune, heftig i populære prosjekter som badeland og idrettshaller like før sammenslåingen skjer.

En forskningsrapport som sammenligner økonomisk adferd i kommuner før og etter at kommunereformen ble lansert i 2014, viser at mange kommuner som var sannsynlige kandidater til sammenslåing, fikk et markant oppsving i låneopptak og investeringer.