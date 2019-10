Ap-politikeren økte plutselig avstanden mellom Stortinget og Haugesund. Slik fikk hun tusenvis av kroner hun ikke hadde krav på.

Da det ble avslørt at Hege Haukeland Liadal (Ap) hadde krevd for mye kjøregodtgjørelse, sa hun at «hun alltid hadde trodd» at det var 600 kilometer mellom Oslo og hjemstedet. Datamateriale Aftenposten har fått innsyn i forteller en helt annen historie.