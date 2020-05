Syv av ti foreldre er tilfreds med barnas skolehverdag

Det kommer fram i en ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor gjennomført av Opinion etter at norske skoler ble stengt.

70 prosent av foreldrene svarer at de opplevde barnas læringssituasjon som akseptabel, mens 30 prosent svarte nei.

Etter skolene er åpnet igjen, er foreldrene litt mer positive. 75 prosent mener barna har en akseptabel skolehverdag, mens 25 prosent sier nei.

– Det at nærmere sju av ti foreldre opplevde læringssituasjonen som akseptabel når skolene var stengte og barna var hjemme, må sies å være positive tall. At ikke læringssituasjonen ikke oppleves å ha økt mer etter at skolene åpnet, er ikke like positivt, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Skolene startet med en gradvis gjenåpning for 1. til 4. trinn 27. april, før de resterende trinnene fulgte etter.

– Selv om skolene har gjenåpnet, og skolebarn, elever og foreldre stort sett er fornøyd med det, er ikke skolehverdagen på langt nær normal. Undervisningstilbudet er ulikt fra skole til skole og det vil trolig ta svært lang tid før opplæringstilbudet har funnet vante former, påpeker Clausen.

Rundt 4.500 norske foreldre deltok i undersøkelsen.