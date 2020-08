– Mange ulike instanser burde ha oppdaget dette

– Det blir en tung belastning for ofrene å vente på Efta-domnstolens avgjørelse før de får sakene sine behandlet på nytt, mener Stortingets visepresident Eva Kristin Hansen.

SVs André Freddy Øvstegård og Aps Eva Kristin Hansen under høringen om Nav-skandalen i fjor. Hansen mener rapporten bekrefter av feilvurderingene kunne vært fanget opp tidligere. Jan T. Espedal

– Hovedansvaret ligger hos Nav og Arbeids- og sosialdepartementet, sa utvalgsleder Finn Arnesen under tirsdagens pressekonferanse.

Tolkningen får bred støtte.

– Ansvarspulveriseringen som utvalget beskriver, sammenfaller med det som kom frem i Stortingets høringer i 2019, sier Aps Eva Kristin Hansen, som da var saksordfører for saken.

Den er blitt kalt den største rettsskandalen i Norge, noe rapporten fra granskingsutvalget bekrefter langt på vei.

Siden november i fjor har de jobbet med å finne ut hva som gikk galt da Nav feiltolket retten til å ta trygdeytelser til andre EØS-land.

Minst 78 personer skal være feilaktig dømt, og samtlige organer får kritikk.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen Isaksen (H) ga en uforbeholden unnskyldning til de berørte.

Fakta Hva er granskingsutvalget i NAV-saken? Granskingsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 8. november 2019, for å finne ut hvordan Nav kunne feiltolke retten til å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Rapporten legges frem 4. august og gransker også departementets håndtering og rolle i saken.

Utvalget består av sju medlemmer og ledes av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo.

Øvrige medlemmer er Advokat Karin Fløistad, professor Asbjørn Strandbakken, avdelingsdirektør Hanne Jendal, advokat Kristin Bugge Midthjell, styreleder Per Sanderud og brukerombud Barbro Wærnes.

I mars kom utvalget med en delrapport som konkluderer med at det er nødvendig å granske regelforståelsen og Navs praksis helt tilbake til 1994. Vis mer

Hansen: Stortinget må vurdere å styrke egen EØS-kompetanse

Eva Kristin Hansen, medlem av Stortingets kontrollkomité. Stian Lysberg Solum

Hansen er medlem av Stortingets kontrollkomité og er visepresident i Stortinget. Hun sier at det ikke kom frem så mye nytt på pressekonferansen.

– Vi må fortsatt vente på avklaring fra Efta-domstolen på om dette er en feil som går tilbake til 1994. Der er utvalget uenig og utvalgslederen sa selv at fasiten kommer snart, sier hun.

Hansen legger til at dette er en belastning for ofrene som må vente lenge på å få sakene behandlet på nytt. Hun understreker at hun uttaler seg på bakgrunn av pressekonferansen og ikke har lest rapporten ennå.

– Hva overrasket deg mest av det du har hørt?

– Egentlig er jeg ikke så overrasket. Det var kjent alt under høringene at mange ledd sviktet og at ingen tok ansvar. Mange ulike instanser burde ha oppdaget dette, sier hun.

Hun sier også at utvalget, i likhet med det som kom frem i høringene i vår, viser at det var folk i systemet som stilte spørsmål om EØS-retten ble fulgt. Men dette ble ikke fanget opp.

– Det er et klart læringspunkt at man må høre på Trygderetten, sier hun.

– Blir det nye høringer i Stortinget?

– Det er det for tidlig å si noe om. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sa at han vil redegjøre for utvalgets arbeid i Stortinget. Så er det opp til Stortinget å avgjøre hvordan saken skal behandles, sier hun.

I rapporten får også Stortinget som lovgiver kritikk for ikke å passe på at lovene er i tråd med EØS-avtalen. Hansen viser til at Stortinget bruker lovteknisk bistand fra regjeringen, men at det kan være grunn til å vurdere om Stortinget må oppgradere egen ekspertise på området.

Tidligere sosialminister: alle involverte har et ansvar

– Alle som har vært involvert har et ansvar, sier Hill-Marta Solberg (Ap).

Hun var sosialminister fra 1994 til 1997, da Norge ble med i EØS-samarbeidet, men synes det er vanskelig å svare på om feiltolkninger har funnet sted allerede da. Det er også strid i utvalget hvor langt tilbake praksisen går.

– Regjering og storting fikk mye nytt regelverk som de måtte håndtere på 90-tallet. Min opplevelse var at vi også hadde god juridisk bistand, sier hun.

Hun mener det uansett alvorlig for rettstaten Norge at slike feil kan vedvare over flere tiår, og at kunnskapen om EØS-retten må oppgraderes.

SV: – Vil ha umiddelbar løsning for ofrene

Freddy André Øvstegård er stortingsrepresentant for SV og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Espedal, Jan Tomas

I vinter gikk SVs Freddy André Øvstegård hardt ut mot daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Han kaller rapporten en «knusende dom» over regjeringens håndtering av skandalen.

– Det er tydelig at flere justismord, uskyldige fengslinger, kunne vært hindret hvis regjeringen handlet. Dette viser at vår kritikk og mistillitsforslag mot Hauglie var rimelig, sier Øvstegård.

Partiet krever en løsning for dem som er rammet av denne skandalen umiddelbart.

– Belastningen på ofrene er massiv. De får ikke skikkelig fri rettshjelp, de får ikke oppreisning. Fremover må det handle om rettferdighet for de rammede, sier han.

Det kan ta år før de feilaktig dømte i saken får oppreisning.

Fakta Dette er NAV-saken Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Både Eftas kontrollorgan ESA og et regjeringsoppnevnt granskingsutvalg har slått fast at reglene er blitt praktisert feil, og at kravet om opphold i Norge for å motta de aktuelle trygdeytelsene er i strid med EØS-avtalen.

Utvalget mener også at praksis før 2012 må gjennomgås, og at feil kan ha skjedd helt tilbake til 1994, da Norge gikk inn i EØS.

Riksadvokaten anslår at siden 2012 kan minst 85 personer være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel.

1.643 personer er så langt avklart å være rammet av feiltolkningen av EØS regelverket. Av disse har 849 fått omgjort urettmessige vedtak om tilbakekreving, mens 989 har fått omgjort urettmessig vedtak om stans, avslag eller avkorting av ytelse. I tillegg kan rundt 3.000 ha fått uriktig avslag på søknader (per 6. juli).

Nav har utbetalt om lag 56 millioner kroner. I tillegg er det slettet gjeld på ca. 55 millioner kroner

68 av 75 saker som gjelder domfelte personer, er ferdig behandlet. Behandlingen av saker som gjelder perioden før 1. juni 2012, er satt på vent inntil det foreligger en uttalelse fra EFTA-domstolen om hvilke grupper som kan være berørt. (Kilde: Riksadvokaten, Nav, NTB) Vis mer

Anniken Hauglie var arbeids- og sosialminister da Nav-skandalen ble avdekket. Hun har nylig tiltrådt som administrerende direktør i Norsk Olje og Gass og er tirsdag i Stavanger. I en SMS skriver hun at hun i løpet av ettermiddagen vil sette seg inn i rapportens hovedfunn.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få tak tidligere NAV-direktør Sigrun Vågeng tirsdag.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på pressekonferansen sammen med utvalgsleder Finn Arnesen. Morten Uglum

Erlend Wiborg (Frp), som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Frp: Åpenbare justismord

Erlend Wiborg (Frp), som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, mener at Nav-granskingen understreker alvoret i saken.

Granskingsutvalget konkluderte med at Norge feilaktig har nektet mottagere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger å reise til EØS-land mens de mottar ytelsene.

– Det at det åpenbart har skjedd justismord, er aldri akseptabelt. Det er derfor man har fått dette granskingsutvalget. Dette er en særdeles alvorlig sak som fortjener så grundig behandling som mulig, sier Wiborg til NTB.

Rødts leder Bjørnar Moxnes. Terje Pedersen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller granskningsrapporten over Nav-skandalen en knusende dom over både departementet og Nav.

– Rapporten bekrefter at Solberg-regjeringen må ta et tydeligere ansvar for Nav-skandalens alvor og omfang. Arbeids- og sosialdepartementet gjorde skjebnesvangre valg da saken ble kjent for regjeringen, sier Moxnes til NTB.

