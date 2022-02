Vedum etter kritikken: Lever godt med alle typer tilbakemeldinger

– Jeg er ikke helt enig i kritikken. Slik parerer Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kritikken han i helgen fikk fra sine egne.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ble i helgen kritisert på årsmøtet til Buskerud Sp.

21. feb. 2022 17:30 Sist oppdatert nå nettopp

Hittil er det hovedsakelig politiske motstandere som har kritisert Sp-lederens retorikk. Men i helgen fikk han også kritikk fra sine egne.

Sp-veteran Dag Fossen uttalte at Vedum i åtte år har «vært for omtrentlig og lovet for mye.»