Varaordfører melder seg ut av Senterpartiet – misfornøyd med EØS-kampen

Varaordfører i Moss, Tor Petter Ekroll, er skuffet over at Senterpartiet ikke slåss mer for å skrote EØS-avtalen. Fredag meldte han seg ut av partiet.

– Senterpartiet har forspilt en gylden mulighet, mener lokalpolitikeren, som kunngjorde sin utmelding på Facebook.

16 minutter siden

Bakgrunnen for utmeldingen er misnøye over partiets håndtering av EØS-spørsmålet. Han vil fortsette som varaordfører som uavhengig.

– Jeg melder meg ut fordi Senterpartiet over noe tid har vist at de hverken ønsker, har vilje eller evne til å motarbeide en EØS-avtale som ikke ivaretar norsk selvråderett, norske verdier og samtidig utfordrer vårt folkestyre, skriver Ekroll i en e-post til Aftenposten.

Ekroll kunngjorde sin exit fra partiet i et Facebook-innlegg sent fredag kveld.

Her hevder han at partiet gjennom valgkampen og regjeringsplattformen ikke «hverken ønsker, har vilje eller evne til å utfordre EØS-avtalen».

I mange år har Senterpartiet snakket om å skrote EØS-avtalen. Tidligere i høst sa partileder Trygve Slagsvold Vedum at han snarere vil endre avtalen enn å bryte ut.

Skal «utrede erfaringer»

Regjeringsplattformen, meislet ut i Hurdal, gjør det klart at avtalen ligger fast. Regjeringen ønsker imidlertid en «utredning om erfaringene» fra EØS-samarbeidet de siste ti årene.

– Var det realistisk å tro på noe klart EØS-nei nå?

– I ettertid kan man kanskje si at det ikke var realistisk. Men Senterpartiet fremsto som det klare alternativet for EØS-motstanderne. Det var også derfor jeg meldte meg inn i partiet for seks år siden, skriver han.

– Mister troverdighet

Han sier han har fått mange støttemeldinger etter at han kunngjorde sin exit. Enkelte mener han burde ha fortsatt kampen innad i partiet.

– Jeg mener Senterpartiet ved dette valget har forspilt en gyllen mulighet for å endre en politisk kurs som har vært fastlåst de siste 25–30 årene på grunn av EØS-avtalen. Den muligheten benyttet de ikke. Da faller også tilliten og troverdigheten.

Ekroll, som har bakgrunn fra Forsvaret, er en relativt fersk politiker. Han startet sin politiske karriere etter å ha saumfart de ulike partiprogrammene for seks år siden.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra ledelsen i partiet nasjonalt. Fylkesleder i Østfold Senterparti, Hilde Kraggerud, skriver i en SMS:

– Vi har ikke rent flertall og får derfor ikke ut all politikken vår. Men velgerne har gitt oss stor kraft for å få beslutninger og tjenester nært folk.

– Tor har et stort engasjement for folkestyret, og det ønsker jeg ham videre til lykke med, legger hun til.