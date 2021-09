Krevende forhandlinger venter Norges kommende statsminister. Den forrige ønsker ham lykke til.

Regjeringsforhandlingene kan være i gang i slutten av neste uke, sier Støre. Lysbakken varsler at det kan bli tøft. Allerede onsdag vil Vedum og Støre møtes.

Jonas Gahr Støre møtte pressen utenfor huset sitt på Ris i Oslo etter valgseieren mandag.

14. sep. 2021 15:33 Sist oppdatert 23 minutter siden

Tirsdag var Ap-leder Jonas Gahr Støres første dag som Norges kommende statsminister. Mandagens valg ga klart flertall for hans drømmeregjering: Ap + Sp + SV = sant.

Tirsdag formiddag møtte han pressen utenfor huset sitt på Ris i Oslo. Morgenen hadde gått med til å spise en lang frokost og lese avisen. Han hadde også tatt imot hilsener og gratulasjoner fra utenlandske ledere og kolleger. Og han hadde rukket å snakke med sine foretrukne samarbeidspartnere: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SVs Audun Lysbakken.

Neste uke vil reelle forhandlinger være i gang, anslår Støre. Han er optimistisk til regjeringssamarbeid med de to partiene:

– Det er veldig mye mer som forener oss, enn som skiller oss. Det må vi løfte frem, sa Støre.

Men det er stor spenning knyttet til forhandlingene. SV-leder Audun Lysbakken har lovet at partiet hans vil være krevende å forhandle med. I Sp strides partimedlemmene om veien videre.

Jonas Gahr Støre ankommer Youngstorget dagen etter valgseieren til Arbeiderpartiet. Han er optimistisk for regjeringsforhandlingene med SV og Sp og samarbeidet videre.

Sp uenige om veivalg

Det er ikke lenge til Støre må forberede seg på å flytte til statsministerboligen bak Slottet.

Det blir ikke «bare, bare», påpekte han tirsdag.

– Jeg har vokst opp i denne gaten, fortalte han da han møtte pressen på Ris.

Men akkurat nå er andre ting av høyere prioritet. Først må han danne en regjering. Det blir heller ikke «bare, bare».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at han vil skal snakke med Støre onsdag. Ennå har han ikke sagt om han vil sette seg ned og snakke med SV. Tirsdag skrev Aftenposten om at Sp-toppene uenige om veien videre.

Presset øker for at Senterpartiet skal akseptere SV i regjering. Parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe sier til Aftenposten at hun vil ha med SV på laget.

Samtidig sier partiets nestleder Ola Borten Moe til Adresseavisen at han vil ha en mindretallsregjering med Sp og Ap – der SV kun er støttehjul. Det til tross for at Ap og Sp ikke har flertall alene.

Tirsdag ble det klart at Sp nestleder Ola Borten Moe vil ha en mindretallsregjering med Sp og Ap. Han vil likevel ha støtte fra SV utenfra.

Lysbakken: Finnes ikke flertall uten SV

Også SV varsler at regjeringsforhandlingene kan bli tøffe. Det var partileder Audun Lysbakken klar på da han møtte pressen tirsdag.

– SV kommer til å bli vanskelige å forhandle med uansett, og det er sånn det må være. Det er jobben vår, sa han.

Til NTB sier han at han har vært i kontakt med Støre i natt og gjennom dagen, og at de trolig vil møtes før helgen.

Han trakk frem flere saker som vil bli viktige for partiet i de kommende forhandlingene. Klima og omfordeling er to av dem. Politikken avgjør, ikke posisjonene, understreket Lysbakken.

– Får vi til nok, er vi klare til å gå i regjering. Blir det ikke godt nok, er vi også klare til å gå i opposisjon.

Den endelige avgjørelsen skal medlemmene av SV ta i en uravstemning.

Men Lysbakken påpekte han at det rødgrønne flertallet var avhengig av SV. Beskjeden til de andre partiene var klar:

– Alle som vil ha en ny regjering, må forholde seg til SV.

SV-leder Audun Lysbakken på pressemøte i vandrehallen i Stortinget, dagen etter stortingsvalget. Et flertall uten SV finnes ikke, påpekte han da.

Anslår forhandlinger i løpet av neste uke

Støre innrømmer at forhandlingene vil innebære utfordringer og at partiene har ulike synspunkter i visse saker.

– Jeg tror vi kan håndtere dem på en god måte når vi fokuserer på det vi har felles, sier han.

Støre anslår at regjeringsforhandlinger vil være i gang mot slutten av neste uke. Han tar sikte på å ha en regjering klar midt i oktober.

– Men det er ingen tvangstrøye. Trenger vi mer tid, tar vi den tiden.

Solberg ønsker Støre lykke til, men gir seg ikke

Støre tar over statsministerposten fra Høyre-leder Erna Solberg. Tirsdag møtte også hun pressen etter valgnederlaget dagen før. Hun innledet med å ønske sin etterfølger lykke til.

– Han står nå foran store og viktige oppgaver. Det vet jeg mye om. Jeg ønsker ham av hele mitt hjerte lykke til i et arbeid som er viktig for landet.

Deretter takket hun sine egne politiske kolleger.

– Vi har hatt en god valgkamp, sa Solberg.

Likevel ga valget Høyre en tilbakegang, understreket hun.

– Det var ikke uventet etter åtte år i regjering.

Erna Solberg etter valgnederlaget mandag. Tirsdag ble det klart at den tidligere statsministeren ønsker å fortsette som Høyres partileder.

Men nederlaget hindrer henne ikke fra å ville fortsette som Høyres partileder, hvis partiet ønsker henne. Det kommer frem i et intervju med VG.

– Jeg har sagt at dette er en diskusjon vi må ta i vårt parti. Jeg har motivasjon og lyst til å fortsette, sier hun til avisen.

Mer konkret har hun lyst til å lede partiet til valgseier og gjeninnta statsministerkontoret etter stortingsvalget i 2025.

Solberg er uansett stolt over perioden hun har hatt frem til nå:

– Stemningen i partiet viser at den stoltheten jeg opplever, deler jeg med hele Høyre, sa hun på tirsdagens pressekonferanse.