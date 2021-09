Anette Trettebergstuen (Ap) er folkeregistrert hos moren, men skatter av pendlerboligen i Oslo. Det slapp Ropstad.

Både Anette Trettebergstuen (Ap) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fikk gratis stortingsleilighet. Bare én av dem måtte skatte av fordelen det ga dem. Stortinget sier det er fordi de to politikerne ga dem «helt ulike opplysninger».

Anette Trettebergstuen har hatt pendlerbolig siden hun kom inn på Stortinget i 2005. For tiden er hun folkeregistrert hos moren på midlertidig basis.

8. sep. 2021 13:42 Sist oppdatert nå nettopp

Anette Trettebergstuen (Ap) har hatt pendlerbolig siden hun kom inn på Stortinget i 2005. Hun har pendlet fra leiligheten sin på Hamar.

Rett før koronaen kom, solgte hun denne leiligheten og folkeregistrerte seg midlertidig hos moren. Planen var å kjøpe seg ny bolig som egnet seg bedre til familiens behov, men pandemien gjorde at boligkjøpet ble utsatt.

I en epost informerte Trettebergstuen Stortinget om at hun midlertidig kom til å være folkeregistrert hos moren. Hun skrev også at hun antok at hun måtte skatte av denne fordelen.

Det bekreftet Stortinget. De mente fordelen utgjorde 130.000 kroner.

Trettebergstuen betaler fremdeles skatt på fordelen av pendlerboligen hun har i Oslo, samtidig som hun er folkeregistrert på pikerommet på Hamar. Hun betalte ikke fordelsskatt da hun hadde egen leilighet.

Denne uken avslørte Aftenposten at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig på Stortingets regning i ti år fordi han var folkeregistrert på gutterommet på Sørlandet.

Ropstad betalte ikke skatt på fordelen av sin pendlerbolig, selv om også han var folkeregistrert hjemme hos foreldrene. Hvorfor er de to politikerne behandlet ulikt?

Fakta Dette er saken Aftenposten har kartlagt hvordan dagens statsråder, partiledere og andre politikere har benyttet seg av ordningen med pendlerbolig. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig på Stortingets regning i ti år fordi han var folkeregistrert på gutterommet. Samtidig eide han i fem år en bolig i nåværende Lillestrøm kommune som han leide ut.

Sveinung Rotevatn (V) var også folkeregistrert på gutterommet da han ble valgt inn på Stortinget. Slik fikk han pendlerbolig og slapp å betale boutgifter i fire år.

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) informerte ikke Stortinget om at han hadde egen leilighet i Oslo. Derfor fikk han gratis bolig på statens regning. Vis mer