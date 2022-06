SV-politiker om tillitsvalgte som er tause etter varsel om skattekrav: – Jeg er rasende

SVs tidligere stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson langer ut mot tidligere kollegaer som ikke vil være åpne om skattesakene knyttet til sine gratis pendlerboliger. – Det ødelegger demokratiet, sier han.

SVs Nicholas Wilkinson var stortingsrepresentant fra 2017 til 2021, og fungerte som partiets helsepolitiske talsperson.

16 minutter siden

Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke. Meld meg på

De er blant landets fremste tillitsvalgte. De har fått gratis pendlerbolig av fellesskapet. Skatteetaten mener de har funnet 45 saker der politikere på Stortinget og i regjeringsapparatet på feil grunnlag har unnlatt å betale skatt av godet de har fått.

Men hvem de er, får vi kanskje aldri vite. Rapportene er grundig sladdet. Ingen politikere har ønsket å heve taushetsplikten som kan gi offentligheten innsyn.

Så langt har kun politikere i 4 av de 45 sakene stått frem (se oversikt nederst i saken) og sagt at de har fått varsel om skattekrav.

Totalt mener Skatteetaten at politikere har fått gratis bolig for verdier for over 12 millioner kroner, uten at dette er blitt skattet av.

Fakta Avsløringene om pendlerboligene Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. De er ment å dekke et reelt pendlerbehov for stortingsrepresentanter. Politikere kan få gratis pendlerbolig hvis de er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer i kjøreavstand fra Stortinget. Intensjonen er at alle skal kunne sitte på Stortinget uansett hvor i landet de kommer fra, og slippe doble husutgifter. Aftenposten gransket i fjor høst og vinter politikernes bruk av pendlerboliger. Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig i Oslo, selv om han eide et hus som han leide ut 29 kilometer unna. Han var folkeregistrert på gutterommet på Sørlandet.

Inge Tellef Mørland (Ap) fikk gratis bolig, selv om han hadde en egen leilighet i Oslo sentrum. Etter et halvt år med to boliger i Oslo begynte han å leie ut sin egen leilighet.

SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, fikk gratis leilighet, selv om han eide en leilighet på Grønland i Oslo som han leide ut. Han leide også delvis ut boligen i Tromsø han var folkeregistrert i.

Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen (H) fikk gratis bolig samtidig som han hadde egen leilighet i Oslo. Han lot også sin voksne sønn disponere stortingsleiligheten i flere år.

Kristian Tonning Riise (H) fikk gratis bolig, selv om han eide en leilighet i Oslo. Han fortsatte å bo i egen leilighet og lot pendlerboligen stå tom i halvannet år. Vis mer

– Det ødelegger demokratiet

SV-politiker Nicholas Wilkinson satt på Stortinget fra 2017 til 2021. Det er samme periode som Skatteetaten har undersøkt forholdene rundt skattleggingen av pendlerboligene.

Wilkinson var helsepolitisk talsperson for partiet. Han skriver i en tekstmelding til Aftenposten at han «er rasende» på grunn av politikernes manglende åpenhet.

Skatteetatens gjennomgang av Stortingets saker er på 125 sider. Stortinget har sladdet store deler av den. Offentligheten får dermed ikke vite hvilke politikere som risikerer baksmell på skatten, med mindre de det gjelder selv velger å stå frem.

– Politikere får en god lønn for å gjøre en viktig jobb, og det er bra. Men når vi nå vet at flere kan ha fått noe de ikke skulle hatt, da må de være åpne om det, avklare at de skal betale tilbake og fortelle hvor mye det er snakk om, sier han.

– Det ødelegger demokratiet når man ikke er åpen og forteller sannheten. Det sender et signal om at man ikke kan stole på politikere.

Flere reagerer

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har også oppfordret politikerne til å gi mer informasjon om sakene.

– Vi oppfordrer de folkevalgte og partiene til så mye åpenhet som mulig, også om denne saken, sa han tidligere i uken.

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes oppfordrer de involverte i de 45 sakene om å være så åpne som mulig om det som har skjedd.

Også tidligere SV-politiker Karin Andersen har reagert på hemmeligholdet. Hun er medlem i Stortingets utvalg som skal foreslå hvordan de nye reglene for pendlerboliger skal være.

– Jeg tror den type hemmelighold ikke vil bli forstått. Selv om det er gjort for å beskytte enkeltmennesket, sa den tidligere SV-politikeren til Adresseavisen tidligere i uken.

Hemmelighold og taushet

Aftenposten var onsdag i kontakt med partiapparatene til alle som er representert på Stortinget. Av disse bekreftet både Høyre, KrF, Frp og Venstre at de har politikere som har fått varsel om skattekrav.

Men ingen svarte på hvem disse politikere er.

Avisen sendte mandag en henvendelse til Stortingets ledelse med en oppfordring om å be politikerne det gjelder heve taushetsplikten. På den måten kan offentligheten få kjennskap til sakenes innhold.

Henvendelsen er ikke besvart.

Sp understreket at de ikke hadde noen planer å oppfordre politikerne til åpenhet, og SVs nestleder, som selv er blant de som har fått varsel om skattesmell, mener at skatt «er en privatsak».

Det er Wilkinson helt uenig i.

– Selvfølgelig ikke. Når du er folkevalgt, har du andre rammer enn andre. Det er tilliten fra folket som har gitt politikerne disse mulighetene og godene. Det er våre felles velferdskroner det dreier seg om. Da må man være åpen om hva som har skjedd i de tilfellene der man kan ha fått noe man ikke skulle hatt, sier han.

SVs fungerende leder Kirsti Bergstø og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes under partiets avsluttende sommerpressekonferanse onsdag. Da sa Fylkesnes at skatt er en privatsak. Han har selv fortalt at han har fått varsel om skattekrav.

Mener velgerne bør kaste tause politikere

Wilkinson påpeker samtidig at han har respekt for de fire som nå har stått frem: I tillegg til Fylkesnes er det Torbjørn Røe Isaksen (H), Anette Trettebergstuen (Ap), Emilie Enger Mehl (Sp).

– Jeg håper at flere er åpne om dette de neste dagene, sier han.

– Samtidig håper jeg at de som ikke står frem og forteller sannheten om sine saker blir kastet ut av velgerne i neste valg, legger han til.

Han understreker at han selv ikke har hatt pendlerbolig og at det følgelig ikke finnes noe varsel om skattekrav mot ham.