Nå er SV tilbake på plenen. De demonstrerer mot Støre-regjeringen.

SVs Lars Haltbrekken og Kari E. Kaski deltok i demonstrasjonen foran Stortinget mot den kommende Støre-regjeringen. I bakgrunnen tidligere statsminister Johan Sverdrup (V) som har fått et oljefelt oppkalt etter seg.

Det er bare to dager siden SV brøt ut av regjeringssamtalene: – Ap og Sp står for en helt annen linje i olje- og gasspolitikken enn det SV gjør, sier representantene Lars Haltbrekken og Kari E. Kaski.

6 minutter siden

Fredag demonstrerte de to mot Støre-regjeringen sammen med et hundretall ungdomme fra Natur og Ungdom, Greenpeace og Rød Ungdom.

Plakater og taktfaste slagord som «La olja ligge», «Vi ga dere makta – please lytt til fakta» og «Gi oss en levelig fremtid» ga et klart budskap til Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Lenge før en eneste setning er kjent i den nye regjeringslattformen, roes det om svik fra Ap og Sp. Med full støtte fra SV.

– Vi kommer til å presse på for å få satt Norge på en ny kurs. SV har fått en sterk posisjon i Stortinget. Den vil vi bruke, sier Haltbrekken og Kaski.

Det er ikke første gang SV-representanter demonstrerer mot rødgrønne kamerater fra plenen foran nasjonalforsamlingen.

I 2005, kun en måned etter at den første rødgrønne regjeringen bestående av Ap, SV og Sp så dagens lys, demonstrerte en rekke SV-representanter mot egen regjering. Årsaken var at regjeringen hadde vedtatt å sende tre F-16-jagerfly til sikkerhetsstyrken ISAF i Afghanistan. Det skapte adskillig bråk internt.

De sier at SV vil «bruke makten velgerne har gitt oss til å få gjennomslag i Stortinget.» Fremover vil nok Ap og Sp oppleve et annet SV enn de var i sonderinger med tidligere denne uken.

– Vi har åtte år bak oss med en regjering som har satt rekord i utlysninger i antall oljetillatelser, hatt en altfor slapp klimapolitikk og gitt tillatelser til alvorlige ødeleggelser av norsk natur, sier Haltbrekken og Kaski.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og nyvalgt representant Ingrid Fiskaa møtte også opp på demonstrasjonen.

Lyse utsikter for en uke siden

Ting har skjedd raskt i norsk politikk: For bare en uke siden var det optimisme og lystige toner fra miljøbevegelsen mens Ap, SV og Sp sonderte i Hurdal.

«Betydelige klimakutt, satsing tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide.

– Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om», skrev Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, på hjemmesiden.

Nå er tonen en helt annen:

– Vi er veldig bekymret for den nye regjeringens politikk for klima og natur. Det som lå på bordet i under sonderingene i Hurdal, var for dårlig. SV konkluderte med at vi ville få større gjennomslag ved å gå i opposisjon i Stortinget.

– Der har vi en enormt viktig jobb å gjøre med drahjelp og press fra miljøbevegelsen, sier Kaski og Haltbrekken.

SVs Lars Haltbrekken og Kari E. Kaski vil ha drahjelp fra miljøbevegelsen til å presse Støre-regjeringen.

– Valget ga klart signal

Støre-regjeringen vil bare ha 76 mandater fra Ap og Sp i Stortinget. Den trenger 85 for å få flertall. Den vil derfor være avhengig av SV.

Men Støre-regjeringen kan også skaffe flertall sammen med Høyre eller Frp i olje- og gasspolitikken. For SV vil det være en alvorlig provokasjon.

– Både Ap og Sp lovet å sette landet på ny kurs. Velgerne ga et klart singal om at de ønsker en rødgrønn kurs. Da kan ikke gå regjeringen gå til høyre å få flertall for en dvask miljøpolitikk, sier de.

– Gikk Ap og Sp i Hurdal inn for å åpne nye områder for leting etter?

– Vi kan ikke gå inn i de konkrete sakene som ble diskutetet i Hurdal. Helheten ble avgjørende. Men Ap og Sp står for en helt annen linje i olje- og gasspolitikken enn det SV gjør. Klimaet krever dette av oss. Det må et taktskifte til, sier Kaski.

– Støre-regjeringen er ikke avhengig av SV for å sikre fortsatt leting etter olje og gass i nye områder. Hva gjør dere hvis de søker støtte fra Høyre og Frp?

– Vi vil advare mot en slik slalåmkjøring. Da vil de gjøre ting vanskeligere for seg selv. Velgerne har gitt et tydelig signal om at de ønsker en ny kurs for reduserte forskjeller og reduserte utslipp, sier Haltbrekken.

– Fire neste år historiske

– Hva demonstrerer dere for eller mot?

– Vi demonstrerer for å stå sammen om en ambisiøs miljøpolitikk som monner. De neste fire årene blir historisk viktige. De avgjør om vi vil nå klimamålene for 2030.

– Er «SV tilbake på plenen» et varsel om høyere konfliktnivå på rødgrønn side?

– Det er et signal om at denne regjeringen kommer til å møte et offensivt SV på miljøet vegne. Vi kommer til å kreve gjennomslag, sier SV-erne.