Ine Eriksen Søreide mener Stortinget burde blitt orientert om Talibans besøk i forkant

Utenriksministeren informerte ikke Stortinget i utvidede utenriks- og forsvarskomité i forkant av møtene med Taliban. Høyre og Frp er kritisk til at det ikke skjedde.

Høyres Ine Marie Eriksen Søreide.

24. jan. 2022 18:09 Sist oppdatert nå nettopp

Ikke alle liker at Norge har invitert representanter for Taliban til Norge. Noen reagerer på at Norge har betalt for flyet som frakter dem hit. Andre reagerer på at de i det hele tatt er invitert.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) støtter dialogen med Taliban. Men hun er kritisk til at Stortinget ikke fikk vite om det som skulle skje.

– Med tanke på møtenes innretning ville det vært klokt av utenriksministeren å gi Stortinget informasjon i forkant av møtene og de vurderingene regjeringens beslutning bygget på, sier hun.

Søreide leder nå hun Stortingets utenrikskomité og er Høyres utenrikspolitiske talsperson. Hun opplyser til Aftenposten at hun som komitéleder fikk et kort varsel om at møtene skulle avholdes.

– Men det ble ikke gitt informasjon om delegasjon eller øvrig opplegg, sier hun.

Hun presiserer at det er regjeringen som er ansvarlig for å gi informasjon til Stortingets organer, og mener altså det ville vært klokt å orientere komiteen.

Talsperson i Taliban, Abdul Qahar Balkhi la ut dette bilde på Twitter lørdag ettermiddag som viser representanter fra Taliban på vei til Norge i et privatfly leid av UD.

Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) består av de ordinære medlemmene av utenriks- og forsvarskomiteen puss stortingspresidenten og alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Komiteen drøfter viktige spørsmål som handler om utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og bl.a. terrorberedskap. Regjeringen orienterer alltid denne komiteen før viktige beslutninger fattes. Forhandlingene i komiteen er hemmelige, med mindre noe annet er bestemt.

Frp kritiserer Søreide

Også Frps utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, er kritisk til at komiteen ikke ble orientert i forkant av besøket.

– Det er derfor vi har komiteen, sier han.

Men Frp retter også sitt skyts mot Søreide.

Frp-leder Sylvi Listhaug skriver i en a-post at hun synes det er «hult» at Søreide kritiserer regjeringen for ikke å ha informert den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen «all den tid hun selv har hatt muligheten til å kalle sammen komiteen.»

Hun poengterer at Stortingets forretningsorden gir Søreide som en slik mulighet.

– Det er oppsiktsvekkende at hun unnlot å gjøre det basert på det hun nå sier. Kritikken av regjeringen ser ut som en avledningsmanøver siden Høyre ser ut til å støtte Ap og Sp-regjeringen fullt ut i deres beslutning og å invitere Taliban til Norge, sier hun.

– At Høyre ikke tar til motmæle mot regjeringens vurderinger er oppsiktsvekkende og trist og kan ikke bety noe annet enn at de i praksis slutter seg til regjeringens naive holdning i denne saken, som blant annet betyr at internasjonalt ettersøkte terrorister får amnesti på norsk jord, mener Listhaug.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt burde ha orientert Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité mener Høyre.

Søreide mener samtalene er nødvendige

Med unntak av Frp, er det et bredt politisk flertall på Stortinget som støtter samtalene.

Søreide mener det er helt nødvendig for det internasjonale samfunnet å ha samtaler med Taliban. I en pressemelding viser hun til den voksende sultkatastrofen i Afghanistan, der rundt over halvparten av befolkningen har akutt behov for nødhjelp.

– Det er Taliban som kontrollerer hvilke organisasjoner som får komme inn med hjelp til sivilbefolkningen, hvor de får operere og under hvilke forutsetninger, påpeker hun.

– Derfor er det helt nødvendig for det internasjonale samfunnet å ha samtaler med Taliban, skriver hun.

– Høyre oppfatter at det er USA og EU som står i spissen for samtalene som nå foregår i Norge, og at formålet er å legge press på Taliban, stille krav og ansvarliggjøre dem, blant annet knyttet til menneskerettigheter og jenters skolegang, skriver hun.

Venstre og SV støtter samtalene: klokt å snakke med dem

Venstres parlamentarisk leder, Guri Melby, uttaler seg slik om samtalene:

– Det et er sikkert flere enn meg som kjenner på avsky for at representanter for et regime som har gjort så mye vondt, får komme til Norge. Allikevel tror jeg det er klokt at vi snakker med dem. Situasjonen i Afghanistan er desperat, og alt vi kan gjøre for å sikre befolkningen mer tilgang til nødhjelp er bra, skriver hun i en SMS.

Også SV støtter samtalene.

– Det har vi ment lenge. Norge har brukt svært mye penger på krig i Afghanistan. Nå er det på tide å investere i dialog, mener SVs utenrikspolitiske talskvinne, Ingrid Fiskaa.

– Dialog er ikke det samme som anerkjenning, men vi kan ikke la være å snakke med regimer vi ikke liker, skriver hun i en SMS.

Hun mener imidlertid det er avgjørende at ikke minst kvinner får komme til orde i disse samtalene.

Rødts leder Bjørnar Moxnes har gitt uttrykk for at regjeringen også bør bruke anledningen til å sørge for at flere får reise fra Afghanistan til Norge. Han sikter da til alt fra afghanere som har jobbet for det norske forsvaret, til kvinnesaksforkjempere og andre aktivister som har jobbet for demokratiet.

Frp mener det er en anerkjennelse av Taliban

Frp mener symbolikken ved samtalene er ødeleggende.

– Det er jo en anerkjennelse av Taliban. Alle vil forstå det som en anerkjennelse av Taliban, bortsett fra Anniken Huitfeldt, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten.

Han mener Norge stort sett har feilet i alle fredssamtaler vi har deltatt i. Og han mener Taliban visste da de gjorde da de «ydmyket Norge og Nato» kastet ut «våpen, penger og sivilisasjon.» Derfor mener han det er Talibans eget ansvar å ta vare på sine egne.

Frp satt i regjering da det i 2015 var hemmelige samtaler mellom Taliban og representanter for den afghanske regjeringen på norsk jord.

– Det skjedde under helt andre forutsetninger. Da var det en sivilisert regjering i Afghanistan, sier han. Frp-politikeren mener at møtene den gang derfor ikke kan sammenlignes med det som skjer nå.