Det første norskeide flyet på vei fra Kabul med evakuerte norske borgere

Det første norskeide flyet med evakuerte norske statsborgere lettet sent torsdag kveld fra flyplassen i Kabul i Afghanistan.

De norske borgerne evakuereres med et militært transportfly av typen C-17. Flyet er et av tre i en flåte som eies og driftes av 12 land, inkludert Norge.

19. aug. 2021 22:03 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er glad for at vårt første fly nå har reist ut av Kabul. Om bord er norske borgere, noen familiemedlemmer til våre lokalt ansatte afghanere og noen andre europeiske borgere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Vestlige land har satt i gang en storstilt evakueringsoperasjon etter at Taliban overraskende tok over makten i Afghanistan i helgen.

Nordmennene fraktes ut med et militært transportfly av typen C-17. Dette er en del av en flåte på tre fly som Norge eier og drifter sammen med 11 andre land. Flyet skal etter planen lande i Tbilisi i Georgia før det ankommer til Norge.

– Vi fortsetter vårt intensive arbeid for å få evakuert våre lokalt ansatte afghanere og deres familier, samt norske borgere og personer med opphold i Norge. Arbeidet er krevende, og det kan ta tid, sier Eriksen Søreide.

Flyet skal etter planen lande i Norge fredag formiddag, opplyser Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til NRK. Han vil ikke svare på hvor mange som er om bord.

Stadig flere blir evakuert

Onsdag opplyste UD at flere utstasjonerte ved Norges ambassade i Kabul var evakuert hjem til Norge. Det samme var ni personer fra Forsvarets sanitet.

– Jeg har nettopp møtt dem. De er slitne, men ved godt mot og i god behold. De skal nå få oppfølging og hvile, sa Eriksen Søreide.

– De har hatt en lang reise og dramatiske opplevelser, sier hun.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at det første norske flyet med evakuerte nordmenn er på vei fra Kabul til Norge via Georgia.

Disse personene ble evakuert hjem via det danske forsvaret. Flyet som nå er på vei fra Kabul, er altså det første norske flyet som evakuerer nordmenn fra Afghanistan i kjølvannet av den kaotiske situasjonen.

Et par kvadratkilometer av flyplassområdet i Kabul er den siste delen av Afghanistan som er er under vestlig kontroll. Det er kaotiske forhold i området, der tusenvis av mennesker forsøker å komme seg inn for å flykte fra de ekstreme islamistene som når har tatt makten i landet.

Ber folk om å registrere seg

Norske myndigheter har ikke noen bekreftede tall på hvor mange norske borgere som befinner seg i Afghanistan.

Derfor oppfordrer utenriksministeren alle norske borgere som befinner seg i Afghanistan, til å registrere seg på reiseregistrering.no.

– Registreringen er frivillig, men det er et avgjørende verktøy for oss som gir oss oversikt over hvor mange norske borgere som er i Afghanistan, sier hun.

Døgnbemannet hjelp

For å styrke arbeidet med evakueringen, har ambassadør Ole Andreas Lindemann blitt sendt ned til Afghanistan for å hjelpe til med arbeidet.

Statsråden har også minnet om at den norske ambassaden i Kabul ikke kan gi vanlig konsulær bistand så lenge den er stengt. Henvendelser til ambassaden sendes automatisk videre til UDs operative sentral i Oslo, som nå er døgnbemannet alle dager og skal svare på telefoner og e-poster.

Det har de siste dagene vært kaotiske tilstander i områdene rundt flyplassen i Kabul, der tusenvis av afghanere og utenlandske statsborgere forsøker å komme seg inn for å bli evakuert fra den amerikanskkontrollerte flystripen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen bekreftet tidligere denne uken at alt norsk ambassadepersonell fra Kabul er evakuert.

FN og G7 ber Taliban gi folk fritt leide

Sjefene for FNs underorganisasjoner ber Taliban gi deres ansatte fritt leide. Også G7s utenriksministre ber om fritt leide for alle som vil ut av landet.

Sjefene for de humanitære organisasjonene appellerer også til Taliban om å gi deres ansatte trygg adgang til afghanske sivile, og de ber om mer penger til å hjelpe millioner av mennesker.

USA sier Taliban samarbeider

USA sier at det virker som Taliban samarbeider med evakueringen fra flyplassen i Kabul.

General Hank Taylor sier at evakueringen av amerikanske borgere og afghanere med visum til USA har tatt seg opp, trass i meldinger om at Taliban fortsetter å hindre folk i å nå frem til flyplassen.

Talsmann John Kirby i Pentagon sier imidlertid at det virker som Taliban samarbeider om å tillate afghanere som er registrert som visumsøkere, i å slippe frem til flyplassens port.

– Vi hadde indikasjoner i morges på at denne prosessen fungerer, sa han. Det virker heller ikke som Taliban legger hindringer i veien for flyavgangene.

Den amerikanske øverstkommanderende på bakken er i jevnlig kontakt med Taliban for å sikre at amerikanske borgere har fritt leide til flyplassen.

Tolv store C-17-fly fraktet 2000 mennesker ut fra Kabul de siste 24 timene, og Pentagon sier at 7000 er evakuert siden Taliban inntok Kabul i helgen. Andre land som Frankrike, Tyskland, India og Danmark har også evakuert statsborgere og afghanere.