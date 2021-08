Støre: Trist at Erna Solberg er blitt en skremselsforkynner

Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer skarpt mot statsminister Erna Solberg etter duellen i TV 2 søndag kveld.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er oppbrakt over påstanden om at en stemme på Arbeiderpartiet kan være en stemme på Rødt eller MDG.

Det var i TV 2s statsministerduell søndag kveld om regjeringsalternativene at Støre ble provosert av statsminister Erna Solberg.

Solberg viste til at Ap i forrige valgkamp plaget KrF og Venstre ved å si at en stemme på de to partiene i tillegg var en stemme på Frp.

Dette fordi de to sentrumspartiene støttet Solberg-regjeringen, som da besto av Høyre og Frp.

Ifølge Solberg kan en tilsvarende anklage nå like gjerne rettes mot Ap, fordi en Støre-regjering kan bli avhengig av støtte fra Rødt eller MDG for å få flertall i Stortinget.

– Jeg synes det er trist at Erna Solberg er blitt en slik skremselsforkynner, sier Støre til Aftenposten.

Han sier at «det var noe hun advarte mot i 2013, når vi advarte mot Frp».

– Jeg syntes hun virket veldig trygg da hun sa det. Da snakket hun om egen politikk. Men nå snakker hun mindre om egen politikk og har fantasier om at partier vi er sterkt uenige med, skal få dratt Aps politikk i en retning som vi aldri kommer til å gå i, sier Støre.

– Rammes av egen retorikk

Statsminister Erna Solberg sier etter debatten at hun ikke påstår at en «stemme på Ap kan være en stemme på Rødt».

– Jeg sa at Jonas brukte det argumentet sist gang. Han svarte at han syntes det var et dumt argument sist gang når han brukte det mot KrF og Venstre.

– Det er selvfølgelig fordi nå rammes han av sin egen retorikk i denne runden, sier Solberg.

– Mener du at en stemme til Ap i praksis kan være en stemme på Rødt?

– Jeg mener at vi ikke vet hva politikken blir, og at det gir innflytelse både til Rødt og MDG hvis man er avhengig av de to partiene.

– Og da må man være klar over at summen av politikken på rødgrønn side ikke ligger i Aps program. Den ligger langt til venstre for Arbeiderpartiet. De har ikke styrke til å sette foten ned mot alt mulig, sier statsministeren.

Hun viser til at når kompromissene vil ligge langt til venstre for Ap, «da må vi regne med at skattene vil øke langt mer enn Ap sier».

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre etter den TV-sendte debatten i hovedbiblioteket Deichman Bjørvika i Oslo.

Ap på stedet hvil

TV 2 s siste måling viste for øvrig at Ap ikke har rikket seg og vunnet nye velgere den siste uken. Partiet får fortsatt bare 22,7 prosent oppslutning. Det er 4,7 prosentpoeng mindre enn i 2017.

– TV 2 pleier å måle oss lavere enn de andre målingene. Det er et klart flertall som vil skifte ut den sittende regjeringen. Og fortsatt er det flertall for det regjeringsalternativet vi anbefaler. Det er positivt.

– Jeg har troen på at vi kommer til å løfte oss, sier Støre.

Erna Solberg sier at Høyres nedgang er innenfor feilmarginen.

– Vi opplever veldig god stemning og jobber godt for å få et godt valgresultat. Jeg mener det dette er fullt mulig, sier hun.