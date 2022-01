Stortingsflertallet skeptisk til Jens Stoltenberg som sentralbanksjef

Et flertall av partiene på Stortinget har motforestillinger mot Jens Stoltenberg som ny sjef for Norges Bank. Sist ut er Rødt.

Tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg søkte i høst jobben som sentralbanksjef i Norge. I dag er han generalsekretær i Nato.

Mens kritikken har vokst hos andre opposisjonspartier, har Rødt så langt gått stille i dørene i diskusjonen om Stoltenberg.

Men nå tar nestleder og finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen bladet fra munnen.

– Prinsipielt sett er ikke Rødt imot at ekspolitikeren blir sentralbanksjefer. Vi ønsker egentlig mer politisk styring av sentralbanken. Men når det kommer til Stoltenbergs kandidatur, så er vi begynt å bli stadig mer skeptiske, sier Martinussen til NTB.

Denne skepsisen går mer på person enn politikk, forklarer hun.

– Det henger sammen med hans særegne rolle som maktspiller i norsk politikk.

Maktspiller

Martinussen viser til at Stoltenberg ikke bare har hatt mektige stillinger selv, men at han også har hatt mye å si for andres karriere, for eksempel for dagens statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I tillegg trekker hun fram de siste dagenes avsløringer om et privat middagsselskap der oljefondssjef Nicolai Tangen deltok, og om samtaler med avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen er skeptisk til Jens Stoltenberg som ny sjef for Norges Bank.

– Det gir en følelse av kameraderi, sier Martinussen.

Ifølge henne har Stoltenberg kanskje hatt nok makt i det norske samfunnet nå.

– Han bør kanskje ta et nytt familieråd og tenke på om det kanskje er noe annet han kan finne på.

Flertall mot

Fra før har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, SV og MDG alle ytret skepsis til å utnevne Jens Stoltenberg til ny sentralbanksjef. Når Rødt nå gjør det samme, betyr det at et flertall på Stortinget er mot hans kandidatur.

Høyre, Frp, Venstre, SV og Rødt har til sammen 86 mandater på Stortinget, ett mer enn det som kreves for å få flertall. Med MDG på laget øker antallet mandater til 89.

Stortinget har likevel ingen formell rolle i ansettelsen. Det er Finansdepartementet som håndterer ansettelsesprosessen, og selve utnevningen av ny sentralbanksjef vil skje i statsråd.

Stoltenberg selv ønsker ikke å delta i debatten om ansettelsen, opplyser hans pressekontakt Sissel Kruse Larsen til NTB.

Brede motforestillinger

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er blant dem som var tidlig ute for å advare mot å gi Stoltenberg toppjobben. Han mener det faktum at Støre anser seg som inhabil i saken, viser «hvor usedvanlig sterke bånd» Stoltenberg har til den sittende regjeringen.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er kritisk til Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Også finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, flagget tidlig sine motforestillinger. Mandag skjerpet hun kritikken.

– Jeg går mot ansettelse av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Det er riktig å si ifra om det, selv om det ikke må være noen tvil om at ansettelsen er Finansdepartementets og regjeringens ansvar, sier Kaski.

Ifølge henne er det uheldig hvis viktige stillinger i samfunnet går til en indre krets av samfunnstopper.

– Det kan svekke tilliten til institusjonene våre om de samme menneskene har klippekort på landets viktigste posisjoner.

Bekymret for uavhengigheten

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, har tidligere betegnet en ansettelse av Stoltenberg som uklok med bakgrunn i at det kan så tvil om bankens uavhengighet opp mot Stortinget og regjeringen.

I forrige uke meldte også Høyre-nestleder Tina Bru seg på debatten.

– Jeg registrerer at det er skapt betydelig uro for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for uavhengigheten til Norges Bank. Denne uroen er også betydelig i Høyre, sa Bru til Dagens Næringsliv.

MDGs parlamentariske leder Rasmus Hansson har på sin side vist til at Stoltenberg har «jobbet hele sin karriere innenfor den norske oljebobla» og derfor ikke bør få jobben.