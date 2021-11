– Dårlig miljøpolitikk og dårlig fordelingspolitikk

Naturvernforbundet mener regjeringen bommer med sitt grep for å få ned strømprisene. Også SV, som regjeringen trenger for å få støtte for sitt budsjett, er skeptisk.

Mandag settes det ny årsrekord for strømprisene. Regjeringen foreslår å kutte elavgiften kraftig.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

48 minutter siden

Mandag morgen meldte NRK at regjeringen vil kutte elavgiften med 48 prosent i vintermånedene og 9 prosent resten av året.

Det regnes som den største lekkasjen fra regjeringens endrede statsbudsjett.

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen er kritisk til tiltaket.

– Vi synes ikke dette er noe godt grep. Siden det smøres tynt utover alle, vil det ikke hjelpe dem som har alvorlige problemer med å betale strømregningen. Det vil ikke merkes av de fleste, men likevel koste veldig mye, sier Gulowsen.

I vintermånedene, januar, februar og mars vil kuttet være på rundt ti øre pr. kilowattime.

– Det vil utgjøre bare cirka 100 kroner i måneden for en med et strømforbruk på 1000 kwH i måneden, sier Gulowsen, som innrømmer at det er et relativt lavt månedsforbruk.

Ifølge Tor Reier Lilleholt i analysebyrået Volue Insight vil vanlige kunder kunne spare inntil tusen kroner i vinter. Han baserer det på et forbruk på cirka 3.000 kilowatt timer.

– Viser sårbarhet i Norge

Høsten har kommet med rekordhøye strømpriser. Mandag får Sør-Norge årets høyeste priser på hele fire kroner kilowattimen.

Gulowsen mener likevel at dette ikke er grunn til å kutte i avgiften.

– Strømprissituasjonen vi har nå viser at nordmenn er altfor sårbare for høye svingninger i strømprisene fordi vi bruker altfor mye strøm. Pengene burde heller vært brukt på å støtte tiltak for strømsparing, sier Naturvernforbundets leder om avgiftskuttet, som totalt vil koste 3 milliarder kroner.

Han peker på tiltak for etterisolering, bytting av vinduer og å etablere styringssystemer for oppvarming, lys og ventilasjon eller å installere solcellepaneler på tak.

– Om de har tre milliarder til disposisjon kunne vi fått en attraktiv strømsparepakke. Det kunne fått strømbruken ned og i tillegg gjort husene bedre å bo i, mener han.

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen mener det er dårlig miljøpolitikk å kutte i elavgiften.

– Mest lønnsomt for dem som bruker mest strøm

Det er imidlertid miljøeffekten som gjør at Gulowsen er mest kritisk.

– Elavgiften er der for å stimulere til strømsparing. Dette er et tiltak som er mest lønnsomt for dem som bruker mest strøm. Hvis vi justerer den vil de som er litt opptatt av strømprisen, bruke mer, sier han.

Han forklarer årsaken til at dette er dårlig miljøpolitikk slik:

– Når strømforbruket øker må vi enten bygge ned mer natur eller importere kraft fra andre land. Det beste er å spare strøm så slipper vi begge deler og frigjør strøm til å erstatte fossilt brensel. I år har vi høye priser fordi det har vært lite vann og lite vind. Som nasjon bør vi da spare strøm, og da er det rart å fjerne elavgiften, sier han, og oppsummerer:

– Dette er dårlig fordelingspolitikk og dårlig miljøpolitikk.

Også SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er skeptisk til regjeringens avgiftskutt.

SV skeptisk

Det er SV regjeringen må gå til for å få gjennom avgiftsendringen og de andre endringene i statsbudsjettet de legger frem i dag.

Også SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er skeptisk.

– Det er ingen tvil om at den høye strømprisen treffer sosialt skjevt. Det trengs virkemidler og flere ulike grep for å få ned strømprisene. Men tre milliarder er en stor sum. Den kommer ikke til å bety så mye for den enkelt strømkunde fordi det skal spres på så mange. Jeg er bekymret for at det ikke er tilstrekkelig og lite målrettet, sa hun på Politisk kvarter i morges.

– Et bidrag

Støre-regjeringen er en mindretallsregjering, og har basert seg på budsjettstøtte i Stortinget fra SV. Det betyr at de må forhandle om budsjettet, noe som kan føre til ytterligere endringer før Stortinget vedtar det.

Resten av endringene som Støre-regjeringen vil gjøre på statsbudsjettet, legges frem klokken 12 i dag.

Elavgiften kalles også forbruksavgift. Den er i dag på 16,69 øre pr. kilowattimen.

Da Vedum møtte pressen utenfor leiligheten sin tidlig mandag morgen understreket han igjen at han over tid mener strømregningene er blitt for høye.

– Dette er i alle fall et lite bidrag til at folk skal få en billigere strømregning, sa han.