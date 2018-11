– Dette må være spikeren i kisten for Frps deltagelse i regjering med KrF

– I fem år har vi sett hvordan et særinteresseparti som KrF har herjet med Regjeringen og brukt nærmest en hatretorikk mot Frp, samtidig som KrFs egen oppslutning er blitt lavere og lavere, sier Ellingsen.

Han mener derfor det er på tide å tenke nytt om KrF.

– KrFs oppførsel mandag, der de på den ene siden forhandlet budsjett med Solbergs regjering, samtidig som de i Stortinget stemte sammen med sosialistene for et forslag i taxfreesaken som de visste de ville vekke sterke reaksjoner i Frp, bør være spikeren i kisten for Frps deltagelse i en regjering med det partiet, sier Ellingsen.

Han sier det selvsagt er en fordel med flertallsregjering der diskusjonene om budsjettet kan tas internt i stedet for i full offentlighet i Stortinget.

– Frp kan ikke være gissel for småpartier

– Men skal vi ta våre egne velgere på alvor, må vi nå sette makt bak våre egne krav. Dersom de ikke imøtekommes, må vi gå ut av Regjeringen og la Høyre fortsette i regjering sammen med Venstre og KrF. Så kan Frp støtte Regjeringen fra sak til sak, slik KrF har gjort til nå, og Venstre før det.

– Frps politikere har gått til valg på, og er blitt valgt inn på Stortinget, for å fremme Frps politikk, ikke for å sitte som gissel for småpartier med oppslutning under sperregrensen.

I kommentarfeltet på Siv Jensens Facebook-side raser mange over det de mener er KrFs overkjøring av Frp i budsjettforhandlingene. Flere tar til orde for at Frp må gå i opposisjon. Mange sier de ikke kjenner partiet igjen, og vil slutte å stemme Frp.

Erik Szkutak, som sitter i kommunestyret for Frp i Rygge, er blant dem som raser mot partiet på Facebook:

Hagen er sint

Rett før Frp og KrF skal starte regjeringssonderingene er også flere av Frps stortingsrepresentanter forbannet.

– Jeg raser over at KrF stemte imot en av våre hjertesaker samtidig som de satt og forhandlet med oss om budsjettet, sa Frp-nestor Carl I. Hagen på vei inn i salen til onsdagens spørretime.

– Begeret mitt er fullt, sa Christian Tybring Gjedde.

Flere sentrale politikere Aftenposten snakket med onsdag ga uttrykk for et stort oppdemmet sinne mot KrF etter høstens veivalg-debatt.

De forteller om politikere som «jobber og står på» og får høre fra KrF-politikere «hvor kalde og jævlige de er», uten å ha tatt til motmæle.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Taxfree-vedtak var dråpen som fikk begeret til å renne over for mange.

– Det traff stortingsgruppen som en knyttneve i magen, sier en sentral Frp-politiker.

En annen sentral Frp-kilde avdramatiserer situasjonen. Han mener den hissige stemningen i møtet tirsdag kveld ble forsterket av at stortingsgruppen var «alene hjemme»: Siv Jensen var ikke til stede for å roe gemyttene.

«Nå nullstiller vi oss. Noen bruker lengre tid på det enn andre,» sier kilden.

Listhaug sa ja til budsjettet

Ni stortingsrepresentanter var under budsjettmøtet tirsdag kveld villige til å stemme ned hele budsjettavtalen. Nestleder Sylvi Listhaug var ikke blant dem som ville gå mot avtalen.

De samme ni personene stemte i en annen avstemning for å utsette hele behandlingen av budsjettavtalen til onsdag, for å komme med et kraftig signal til KrF.

Etter å ha forsinket den varslede pressekonferansen med en time, stemte Frps stortingsgruppe til slutt gjennom avtalen med 12 mot 9 stemmer.

– Bedre at Frp går ut av Regjeringen

Frp-ordfører i Hvaler, Eivind Normann Borge mener taxfreevedtaket i viser hvor vanskelig det blir å inkludere KrF i Regjeringen.

– Jeg er redd gårsdagens hendelser bare er begynnelsen på veien videre. Det kan bli en veldig humpete vei å gå. Å svelge kameler på tvers kan man dø av, sier Borge.

– Da er det bedre at Frp heller går ut av regjering. Vi kan ikke selge bort så mye politikk at vi mister vår troverdighet.

Han sier Frp allerede blir beskyldt for å innføre bompenger «selv om det ikke er riktig».

– Jeg frykter at begeret vil flyte over utover i perioden hvis vi skal tilfredsstille KrFs krav i regjering.