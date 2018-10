Anders Tyvand var stortingsrepresentant for Vestfold og KrFs utdanningspolitiske talsperson ved forrige periode. Før valget i 2017 var han klar på at han personlig foretrakk at KrF gikk inn i Solberg-regjeringen. Nå mener han det politiske landskapet har endret seg, og at KrF må tegne kartet på nytt.

– Jeg tror mange i KrF fortsatt ser sentrum-høyre-samarbeid som det beste alternativet, men det er for øyeblikket ikke realistisk, sier han til Dagsavisen.

Fakta: Derfor er KrF-valget viktig 2. november vet vi om KrF går til høyre eller venstre. Får partilederen gjennom sitt syn, blir det en venstresving som stopper hos Ap. Skjer det, mister Erna Solbergs regjering styringsflertallet på Stortinget. Hun vil da trolig søke avskjed eller blir felt. Deretter vil KrF gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dersom Hareide taper kampen om retningsvalg, og landsmøte går mot Høyre og Frp, vil KrF gå inn i dagens regjering. Flere kommentatorer tror det da vil bli vanskelig for Hareide å fortsette som partileder. En tredje mulighet er at KrF fortsetter i opposisjon.

For Tyvands del, betyr det at ruten videre peker i retning mot venstre.

Kristelig Folkeparti holder kortene tett til brystet før partiets landsstyre i helgen skal bestemme kjørereglene for det svært viktige landsmøtet 2. november.

På landsmøtet blir det avgjort om KrF skal følge partileder Knut Arild Hareides råd om å felle dagens regjering og gå inn for regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, eller fortsette samarbeidet med dagens regjering, eller om de skal gå inn i dagens regjering.

Et av temaene på helgens møte blir i hvilken rekkefølge de ulike alternativene skal stemmes over. Et annet spørsmål er hvilke alternativer landsmøtet blir forelagt, og hvordan de skal formuleres.

– Jeg mener at vi ikke kan bli stående i skyggen av blokkene, men bli en del av et troverdig regjeringsalternativ, sier Tyvand som velger å uttrykke sin støtte til Hareides råd.