Tønsberg (Aftenposten): Hans Fredrik Grøvan tar regningen for drosjen fra Tønsberg jernbanestasjon frem til Fylkeshuset. Hans to meddebattanter, stortingsrepresentant Tore Storehaug og sentralstyremedlem Tove W. Haugland, løper lettbent inn i varmen til delegatene på Vestfold KrFs årsmøte.

Men det er Grøvan mediefolk og delegater venter på. Mannen som nå utfordrer KrFs partiledelse på deres organisering av landsmøtet.

– Det er mange som er engstelige for splittelsen i partiet og vil velge et annet alternativ enn de to regjeringsalternativene, sier han.

Engstelig for splittelse

– Er det du driver en redningsaksjon for sentrum?

– Det er en interessant observasjon. Dersom KrF skulle gå inn i en Ap/Sp-regjering eller i Solberg-regjeringen, så aksepterer vi blokkpolitikken i Norge. Så vet vi at det ikke er noe sentrumsalternativ som er aktuelt for regjering, men jeg mener at vi i KrF må holde skansen i sentrum, sier Grøvan.

Nå kjemper han for en skriftlig, og dermed hemmelig, avstemning. Han vil også endre voteringsorden, slik at hans forslag om å bli i opposisjon skal behandles likeverdig med spørsmålet om å gå til høyre eller venstre.

Ikke i tråd med valgløftene

Han innledet om sitt alternativ i Vestfold KrF og skal i kveld avslutte på Østfold KrFs årsmøte. Så er det opp til landsmøte på fredag å avgjøre. Både nestleder Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide har argumentert kraftig imot Grøvans alternativ, de mener at KrF må velge side.

Fakta: Hans Fredrik Grøvan Født i 1953, utdannet statsviter

Valgt som stortingsrepresentant fra Vest-Agder i 2013.

Medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Ordfører i Lyngdal kommune 1995–2007 og medlem av Lenvik kommunestyre 1979-83.

– Det er jeg uenig i, sier den sindige sørlendingen, og legger til at KrF ikke har gjort det klart for velgerne hverken at de kan skifte side i norsk politikk eller samarbeide med Frp.

Må ha noe å velge i?

– Men når partiet skal ta et retningsvalg, må det ikke da ha flere retninger å velge mellom?

– Jo, det synes jeg er helt greit at vi har det. Men jeg er ikke enig i de to regjeringsalternativene. Det er ikke i tråd med de velgerforventningene som vi skapte i 2017. Vi har underkommunisert det gjennomslaget vi har muligheten til å få fra vår posisjon i opposisjon. Vi må få et stolt og fremoverlent KrF som har tro på seg selv. Da kan vi få betydelig makt og innflytelse. Vi kan bygge og fornye partiet og gjenreise det frem mot valget i 2021.

Sentrumsalternativet er ikke akkurat levende for tiden, men Grøvan ser fremover:

– Mye kan skje i løpet av de neste årene. Sp har vokst i opposisjon, men se hva som skjedde med SV og Sp i Stoltenberg-regjeringen, de to partiene falt som stener. Venstre har ikke akkurat hatt noen suksess som et lite parti i Solberg-regjeringen. Vi har bitre erfaringer fra Bondevik 2-regjeringen. Jeg har mer tro på opposisjonsrollen, fremfor å være minstemann i en regjering, understreker Grøvan.

Hva er et tøffere KrF?

– Du vil ha et tøffere KrF, hva legger du i det?

– Jeg mener at til nå i denne peridoen er mye blitt styrt av forslag fra opposisjonen og Regjeringen. Vi er blitt sittende og tatt stilling til disse. Vi har fått dempet eller justert noen uheldige utslag, men vi må i sterkere grad legge frem vår egen politikk og fortelle Regjeringen tydelig hva som er våre krav, sier han.

– Men det betyr at KrF forsatt holder Frp inne i regjeringen?

– Om vi får gjennomslagene våre, så gjør vi for så vidt det. Det er fordi vi får mest gjennomslag der. Det er ikke fordi vi ønsker å holde Frp i regjering., sier han og legger til:

– Vi utsteder ikke noen blankofullmakt til en mindretallsregjering. Begår den noen feil eller utfordrer oss, må vi være beredt til å gå linjen helt ut, avslutter Grøvan.