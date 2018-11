KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad avfeier påstandene Carl I. Hagen har kommet med om at partileder Knut Arild Hareide planlegger omkamp.

– Jeg skjønner at det blir spekulasjoner rundt det, men er veldig avslappet til det selv, ikke minst fordi Knut Arild Hareide er en viktig støttespiller i de interne prosessene, sier Ropstad.

Lurer du på hva Hagen egentlig sa? – Han bør stå for det han sa i talen sin. Han brukte kabinettsspørsmål. Men det var en bløff, siden han ikke gikk av, sier Carl I. Hagen.

Hagen antyder at Hareide planlegger omkamp

Ropstad gikk seirende ut av forrige fredags ekstraordinære landsmøte. Det betyr at KrF nå skal gå i gang med sonderinger med Høyre, Frp og Venstre i håp om å regjere med dem.

Hareide sa i landsmøtetalen sin at han ville gå av om hans retningsvalg, å samarbeide med Ap og Sp, led nederlag. Han tapte avstemningen, men blir sittende i ledervervet til KrFs landsstyre eventuelt har sagt ja til en politisk plattform på «blå» side.

Flertallet i landsstyret, som fortsatt ledes av Hareide, støtter Hareides linje.

– Det er derfor han ikke har gått av. Han vet de blå kan bli nedstemt her, og da kommer kaptein Hareide inn igjen og begynner å forhandle med Ap og Sp, sa Hagen i et intervju med Aftenposten tidligere i uken.

Ropstad: Ikke sikkert vi lykkes

Landsstyret møtes denne helgen og skal i første omgang komme med innspill til budsjettforhandlingene og regjeringssonderingene. Senere skal det komme med sin vurdering av en eventuell regjeringsplattform.

På spørsmål om det ikke hadde vært lettere for nestlederen om Hareide straks hadde forlatt roret forrige fredag, svarer Ropstad slik:

– Det er jo ikke sikkert at vi lykkes med disse sonderingene og forhandlingene, selv om jeg er optimist og har stor tro på det. Derfor synes jeg den løsningen som nå er valgt, er veldig god for KrF. Jeg tror at vi vil håndtere den veldig godt sammen. Jeg opplever ham som en veldig viktig og konstruktiv medspiller for å lykkes med det arbeidet vi gjør før vi begynner med sonderingene.

Fakta: Hva vedtok landsmøtet i KrF? I første votering stemte delegatene over om de skulle gå til høyre, venstre eller forbli i opposisjon. Færrest stemte på å forbli et konstruktivt opposisjonsparti. Dette forslaget fikk 98 stemmer: «For å få mest mulig gjennomslag for vår politikk gir landsmøtet stortingsgruppen handlingsrom til først å søke mulighetene for å kunne gå inn i Solberg-regjeringen bestående av Høyre, Frp og Venstre.»

Dette forslaget fikk 90 stemmer: «For å få mest mulig gjennomslag for vår politikk gir landsmøtet stortingsgruppen handlingsrom til først å søke mulighetene for et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.»

«Rødt» landsstyre og «rød» leder

– Det er et «rødt» landsstyre som skal komme med en anbefaling om partiet skal si ja til den regjeringsplattformen dere skal forhandle frem. Er ikke det en veldig vanskelig situasjon?

– Jeg har et veldig «gult» landsstyre med KrF-ere som er stolte over KrFs politikk. Jeg tror at hvis vi kommer tilbake med en plattform, så vil den være full av god KrF-politikk. Da håper jeg at det vil skape begeistring, slik at det vil være fullt mulig å håndtere, sier Ropstad.

Han sier han ikke opplever at noen tenker på omkamp, eller at de skal gjøre hva de kan for å forhindre at «blå» side får viljen sin.

– Tvert imot har de aller fleste snudd seg rundt og kommet med konstruktive innspill om hva som er viktig for dem, sier han.

God dialog i ledelsen

Ropstad sier løsningen om at Hareide «selvsagt er leder til vi eventuelt går inn i Regjeringen» er en god løsning, og at han har en god dialog med Hareide.

– Jeg opplever det som veldig konstruktivt å ha ham som leder, han gir god drahjelp og er viktig for å samle partiet. Jeg er ikke bekymret for noen omkamp slik Carl. Hagen antyder.

– Hagen pleier å gi uttrykk for det mange mener og tenker?

– Men det er ikke alltid jeg er enig med Carl I. Hagen. Det er ikke folk flest heller, sier Ropstad.

Går til rød side

Hareide selv bekrefter at KrF vil forsøke å bli enige med Ap og Sp hvis «blå» side mislykkes.

– I vedtaket heter det at vi først skal gå til Erna Solberg. Så det vil si at vi går til den andre siden etterpå.

– Helt motsatt?

– Ja, sier Hareide.