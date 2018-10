Fredag skal KrFs retningsvalg avgjøres. 190 delegater skal avgjøre om partiet skal gå i regjering mot høyre eller venstre, eller om de skal bli værende i opposisjon.

Nå er det to store spørsmål til gjennomføringen av møtet som diskuteres mye i partiet.

Landsstyret har foreslått at det skal være skriftlig valg. Stadig flere i partiet tar nå til orde for at det bør være åpent.

– Jeg får flere og flere spørsmål om dette og signaler om at det er flere som tenker det samme som meg, sier leder i Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug.

Han mener alle bør vise hva de stemmer.

Fakta: Derfor er dette viktig Fredag 2. november skal KrF avholde et ekstraordinært landsmøte hvor partiet skal ta stilling til om KrF skal samarbeide med Ap og Sp eller Høyre, Frp og Venstre. Flesteparten av de 190 delegatene som skal stemme på dette møtet, velges på ekstraordinære fylkesårsmøter. Det er til disse møtene det sendes sentrale politikere som innleder for sitt syn. Det siste årsmøtet avholdes i Østfold tirsdag. Fra ledelsen møter alltid to representanter – en fra «rød» og en fra «blå» side. Noen steder har motparten til sentrale «røde» innledere vært lokalpolitikere.

Tror han kan vinne frem med annen rekkefølge

Landsstyret har også innstilt på at landsmøtet først skal behandle spørsmålet om hvorvidt partiet skal gå i regjering eller ikke. Om det blir ja, skal landsmøtet stemme over hvilken sammensetning de skal i regjering med: dagens regjering eller en Ap/Sp-regjering.

Nå varsler stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan at han og kollega Steinar Reiten med flere, vil foreslå at voteringsordenen endres.

De vil foreslå at landsmøtet stemmer samtidig over tre alternativer: Bli i opposisjon, gå inn i dagens regjering eller gå i forhandlinger med Ap og Sp.

På den måten mener de sannsynligheten øker for at KrF ikke kommer til å velge side på landsmøtet. Dersom landsmøtet er delt nesten på midten, er det stor sjanse for at de som tror de kommer til å tape, vil velge hans linje, tror Grøvan.

– Hvem støtter dere?

– Jeg vil ikke si noe nærmere om det. Vi kommer til å legge dette forslaget frem i løpet av kvelden, sier Grøvan til Aftenposten.

Fakta: KrFs ekstraordinære landsmøte Begrepet forretningsorden blir brukt om hvordan reglene i et partimøte organiseres basert på vedtekter, partiregler og sedvane. To sentrale spørsmål diskuteres nå: Hva skal det stemmes over? (Voteringsordenen) Hvordan skal avstemmingen foregå? (Skriftlig eller åpent) Voteringsordenen bestemmer hva og i hvilken rekkefølge det blir stemt over spørsmålene som skal opp til avstemming. Landsstyremøtet har innstilt på at to spørsmål skal besvares. Først om KrF skal gå inn i regjering, og så i hvilken retning, rødt eller blått. Grøvan med flere vil at også det tredje alternativet, å forbli i opposisjon, skal sidestilles, og at man dermed stemmer over de tre alternativene samtidig. Så skal det også bestemmes om det skal stemmes skriftlig eller åpent. Landsstyret har innstilt på skriftlig, lukket votering. Nå tar flere til orde for at den må være åpen, slik at man vet hvem som stemmer hva.

Skriftlig avstemming

Allerede før fylkesårsmøtet i Østfold KrF tirsdag kveld er det klart at Knut Arild Hareide ikke greier å skaffe flertall blant delegatene før landsmøtet starter.

Det betyr at han er avhengig av at flere delegater ombestemmer seg under selve landsmøtet dersom han skal få flertall for å gå i regjering med Ap og Senterpartiet.

Det er lettere hvis det er blir stemt skriftlig og lukket.

Grøvan sier at han er imot skriftlig votering i spørsmålet om kursvalg for KrF.

– Men vil ikke skriftlig votering være en fordel for din linje?

– Jeg synes første bud må være åpenhet. En prosess der du lager hemmelighetskremmeri rundt et resultat, vil virkelig skape trøbbel i etterkant. Det er ikke tillitsskapende, og det kler partiet dårlig. Vi risikerer å få en prosess med mistenksomhet i ettertid, sier han.

Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland er enig.

– Jeg ønsker en prosess med mest mulig legitimitet og tror en åpen votering kan virke positivt, sier hun.

Haugland mener det er helt greit hvis noen endrer mening.

– Men da bør man kunne stå for det i åpenhet, sier sørlendingen.

KrF Kvinner-leder: Årsmøtene må kunne ettergå delegatene

Grøvan får støtte fra flere hold. Nyvalgt leder for KrF Kvinner, Oddbjørg Minos, tar nå til orde for åpen votering og endret voteringsorden på landsmøtet.

Hun vil at man først skal sidestille og stemme over de tre alternativene. Dersom ingen av dem får flertall, så skal de to med flest stemmer voteres over på nytt.

– Jeg tenker at det absolutt er viktig at vi må ha en åpen votering, når man nå har avkrevd av alle delegater såkalt fargevalg åpent i årsmøtene.

Hun viser til at man for eksempel på Stortinget tradisjonelt har stemt åpent når det er snakk om spesielt viktige saker.

– Jo viktigere og alvorlig saken er, jo viktigere er det at stemmene er åpne. Og dette er jo et ekstraordinært landsmøte som skal avgjøre retningen til partiet.

– Folk må vise hva de stemmer

KrFU-leder Martine Tønnessen ønsker heller ikke skriftlig avstemning.

– Delegatene som er valgt nå, er valgt på årsmøtenes overbevisning til å representere akkurat den fordelingen som årsmøtene har hatt, sier hun.

Dette mener hun bør kunne etterprøves også etter landsmøtet.

– Det er lov å ombestemme seg, men da må de også kunne forklare det til årsmøtet sitt, og årsmøtet bør kunne være trygge på at de kan ettergå sine delegater, sier Tønnessen.

Ann Kathrine Skjørshammer, avgått leder i KrF Kvinner støtter også Grøvans forslag:

– Folk må vise hva de stemmer. Det kan komme informasjon på landsmøtet som gjør at noen forandrer mening, men da må de tørre å stå for det, sier Skjørshammer.