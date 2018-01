Ut av valgnederlaget og Giske-saken har forholdet mellom lederne for to av de tre bastionene i arbeiderbevegelsen, partikontoret på Youngstorget og stortingsgruppen på Løvebakken, sunket til frysepunktet.

Lederne i den tredje maktbastionen, LO og fagforbundene, er nære allierte med partisekretær Kjersti Stenseng i konflikten med sekretariatsleder Hans-Kristian Amundsen.

Konflikten kom tydelig frem under tirsdagens sentralstyremøte i Ap. Dagbladet, som skrev først om konflikten, sier at flere kom med sterk kritikk av Amundsen.

Partisekretær Kjersti Stenseng skal ha startet kritikken og uttrykt manglende tillit til sekretariatslederen, skriver Dagbladet.

– Jeg kommenterer ikke innhold i interne møter, svarer Stenseng Aftenposten via e-post.

Heller ikke de tre sentralstyremedlemmene fra fagbevegelsen vil kommentere kritikken. Det dreier seg om LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn-Henning Eggum.

På møtet i sentralstyret kom ikke LO-leder Hans-Christian Gabrielsen med direkte kritikk av Amundsen. Men han ga klart uttrykk for at forholdet mellom partikontoret og stortingsgruppen må bli bedre. Gabrielsen la vekt på at sentralstyret tirsdag måtte konsentrere seg om å ta vare på varslerne, ikke andre konflikter.

Fellesforbundets Jørn Eggum skal ha vært mer direkte i kritikken av Amundsens rolle i varslersakene.

I LO-forbundene er det flere som peker på Amundsen som en kilde for lekkasjer i mediene som skader Giske. Han har i årevis hatt sin viktigste maktbase i LO, AUF og på partikontoret.

Stemmen fra nord

Amundsen, tidligere redaktør i Nordlys, ble hentet inn som statssekretær ved Statsministerens kontor av tidligere partileder Jens Stoltenberg i 2011. Etter valgnederlaget i 2013 ble han ansatt som leder for stortingsgruppens sekretariat.

Det er dårlig ledelse og håndteringen av flere saker i forbindelse med valgkampen, uroen i staben og spesielt håndteringen av varslingssakene mot Giske som skal ligge bak konflikten.

Flere av varslerne har på sin side fremhevet Amundsen som en god støtte i en vanskelig periode. Det er Stenseng som har hatt ansvaret for varslingssakene i partiet sammen med partileder Jonas Gahr Støre.

At Stenseng og Amundsens ulike roller og innfallsvinkler til varslersakene, kan forklare en del av konflikten, mener en kilde nær Ap-ledelsen.

Utover fullmaktene

I LO er det flere som mener Amundssen har gått utover fullmaktene sine som ansatt av partiet, og både regissert og deltatt i et maktspill for å undergrave Trond Giske.

En kilde sier til Aftenposten at han «tipper at Amundsen ryker om kort tid».

Amundsen sier at det for ham utelukkende «handler om å ta varslerne på alvor».

Håndtert varslere som arbeidsgiver

– Jeg deltok ikke i sentralstyremøtet, og kan ikke kommentere det som ble sagt der. Når det gjelder min håndtering av Giske-saken, handler den om at jeg har bistått tre varslere som jeg har et arbeidsgiveransvar for.

– For meg handler det ene og alene om å ta varslere på alvor, slik det er tydelig beskrevet i Arbeiderpartiets retningslinjer og i tråd med det vi er forpliktet til gjennom Arbeidsmiljøloven. Det er vår oppgave som ledere og tillitsvalgte å skape trygghet for at det er riktig å varsle, og stille opp for varslerne i ettertid. Det har jeg gjort, og det vil jeg gjøre igjen, slår han fast.