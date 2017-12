Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) spiller en viktig rolle i Ukraina-krisen og har 57 medlemsland. Deriblant USA og Russland.

Regjeringens nei til at Norge skal lede OSSE, har vakt reaksjoner på Stortinget.

Fakta: Dette er OSSE Fullt navn: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) er en sikkerhetsorganisasjon som fokuserer på konflikthåndtering. OSSE jobber med å hindre at konflikter oppstår, megler i konflikter som har oppstått og bistår også med gjenoppbygging etter at en konflikt er avsluttet. Medlemmer: Organisasjonen har 57 medlemsland fra Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika og ble etablert med virkning fra 1. januar 1995, som en forlengelse av Helsingforsprossessen, som startet med et møte i den finske hovedstaden Helsingfors i 1975. Norge hadde sist formannskapet i OSSE i 1999. Ledelse: Formannskapet roterer mellom medlemslandene, og innehas av vedkommende lands utenriksminister. Hovedkvarteret er i Wien. Kilde: Wikipedia/UD

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) begrunner snuoperasjonen med kapasitetshensyn. Arbeidet med brexit og Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd koster for mye ressurser for UD. Derfor må OSSE-formannskapet droppes.

– Norge taper på dette

Anniken Huitfeldt (Ap), leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, reagerer på beslutningen.

– Formannskapet i OSSE var et viktig punkt i Veivalgmeldingen om hva som skulle være Norges utenrikspolitiske prioriteringer. Når vi nå har trukket oss fra å være formannskap, går det utover Norges renommé, sier Huitfeldt.

Da Veivalgmeldingen for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk ble presentert het det at Norge skulle ta ansvar internasjonalt ved å søke medlemskap i FNs sikkerhetsråd 2021-22 og formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2020.

Huitfeldt viser til at hele Stortinget stilte seg bak dette.

Hun understreker at OSSE-formannskapet er viktig for Norge. Organisasjonen spiller en betydelig rolle i Ukraina-krisen og er en organisasjon der både Russland og USA er medlem.

Var for i oktober

Huitfeldt viser også til at dette så sent som i statsbudsjettet var en viktig målsetting for Regjeringen og at det ikke har skjedd noe de siste ukene som skulle endre dette.

– Vi snakker her om den samme Regjeringen som for kort tid siden prioriterte dette, men som plutselig snur, sier hun.

Det er få dager siden opposisjonen på Stortinget ble orientert om dette. Men Regjeringen har ikke markedsført tilbaketrekningen like omfattende som da de lanserte seg som kandidat.

– Gjort en grundig vurdering

I Utenriksdepartementet er den offisielle forklaringen følgende:

«Vi har gjort en grundig vurdering av hva et OSSE-formannskap i 2020 vil kreve av politisk oppmerksomhet, menneskelige ressurser, samlet kapasitet og økonomi,» heter det i en e-post fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten, formidlet av hennes pressevakt.

Hun fortsetter: «OSSEs arbeid er viktig og vi må være sikre på å ha kapasitet til å gjennomføre et formannskap. Vi ga derfor OSSE beskjed innen fristen for å påta seg formannskapet for 2020, at Norge ikke kom til å gjøre det.»

Brexit mer krevende

Hun skriver videre at «Brexit blir mer krevende og omfattende enn forventet, og vi må kunne ivareta norske interesser overfor vår viktigste handelspartner godt. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er utfordrende og vil kreve mye politisk oppmerksomhet. Vi vil de neste tre årene også bruke betydelige ressurser på kampanjen for sikkerhetsrådskandidaturet vårt.»

«Jeg er overrasket over Huitfeldts reaksjon. Ap foreslo i sitt alternative budsjett å kutte 50 millioner som nettopp ville gått til å starte forberedelsene av et OSSE-formannskap. Denne kritikken blir derfor hul», legger Søreide senere til i en epost.

Det har i 10 år vært klart at Norge ønsker å sikre seg ett av de ledige setene i Sikkerhetsrådet for perioden 2021–22. Valget skjer i FNs hovedforsamling i 2020.

Aftenposten har fått bekreftet at det er bekymringer internt i UD over fremdriften i denne kampanjen. Irland og Canada er kandidater sammen med Norge og kjemper om to plasser.

Høyt prioritert av forgjengeren

Meldingen fra utenriksminister Eriksen Søreide står i skarp kontrast til den pressemeldingen som forgjengeren Børge Brende sendte ut i april med tittelen: «Norge tar sikkerhetspolitisk ansvar i Europa.»

– Gjennom å søke om formannskapet i OSSE, tar Norge sin del av ansvaret for å bevare og videreutvikle en av de viktigste all-europeiske samarbeidsorganisasjonene vi har, forklarte Brende den gangen.

Da het det at en viktig målsetting for et norsk OSSE-formannskap er å bidra til åpenhet, tillitsskapning og avspenning gjennom sikkerhetspolitisk dialog.