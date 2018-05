Høyre-politiker skrøt på seg «sex på sykehjem» i stortingsmelding

Før helgen la Regjeringen frem en kvalitetsreform for eldre, en stortingsmelding med tittelen «Leve hele livet.» Den anledningen benyttet Høyres helse- og omsorgspolitiske talsmann, Sveinung Stensland, til å opplyse om at Høyre «ønsker å legge bedre til rette for sex blant eldre på sykehjem.»

I et stort VG-intervju ga han inntrykk av at dette er et omtalt tema i den ferske stortingsmeldingen.

For dårlige rammer for ektepar som ønsker sex på institusjon

– Når vi debatterer forbedringer på syke-/eldrehjem, så diskuterer vi bygninger, økonomi, antall ansatte på jobb, medisinbruk og veldig mye annet som ikke handler om hva de eldre faktisk skal gjøre når de er på institusjon. Når regjeringen i dag legger frem stortingsmeldingen «Leve hele livet», så ønsker vi at det også skal bli fokus på de eldres behov, sier Stensland til avisen, og påpeker at «sex er et slikt behov».

Stensland, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, mener rammene i dag er for dårlige «for ektepar som ønsker sex på institusjon».

– Vi ønsker å legge til rette for at eldre skal ha sex på sykehjem, sa han og mente det var viktig å sette dette på dagsordenen.

Fakta: Fakta om reformen «Leve hele livet» Reformen Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder Regjeringen mener det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag: et aldersvennlig Norge

aktivitet og fellesskap

mat og måltider

helsehjelp

sammenheng i tjenestene Ifølge meldingen bør alle eldre ha tilbud om minst en times aktivitet hver dag med bakgrunn i egne interesser og ønsker og de bør bl.a. få større mulighet til å velge hva de vil spise og dele et godt måltid med andre. Regjeringen legger opp til en prosess hvor kommunestyrene bestemmer hvordan reformens løsninger kan innføres. Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil «prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger.» Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Meldingen handler om mye annet

Men Aftenposten har skummet gjennom store deler av den 184 siders meldingen uten å finne tiltak som omhandler det Stensland tar opp.

Reformen «Leve hele livet» består ifølge Regjeringen selv av «25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor vi vet at det for ofte svikter i tilbudet til eldre i dag».

Ingen av disse 25 punktene nevner spesifikt det Stensland er opptatt av. Og blant de mange innspillene som konkret er nevnt om de fem hovedpunktene i meldingen: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, er eldres seksualitet knapt nevnt.

Regjeringen presenterer derimot en rekke tiltak og ideer som dreier seg om alt fra å bekjempe ensomhet til hvordan man kan få bedre måltider og mer fysisk aktivitet blant eldre.

Les hele regjeringens stortingsmelding her

Stensland: VG trekker frem sex i overskriften

På spørsmål til Stensland om hva det står om sex på sykehjem i reformen, svarer han følgende på SMS.

«Behov for nærhet er der hele livet, å innse at folk har forskjellige behov er viktig. At VG trekker frem sex i overskriften er en ting. Men jeg snakker også om kjærlighet, nærhet og omsorg. Mange på sykehjem er svært syke, ja, men det finnes demente, det finnes folk som bor på sykehjem som ikke er sterkt pleietrengende, og det finnes par som vil dyrke kjærligheten også i alderdommen. Reformen «Leve hele livet» handler om nettopp det: Vi har forskjellige behov, alle trenger aktivitet tilpasset sine muligheter, mat er viktig, medisiner må brukes riktig og det må være bedre sammenheng i tjenestene. Jeg er stolt av å være med i et parti som snakker om annet enn bare kroner og øre, vi snakker om menneskers egenverdi og det faktum at alle har sine behov. De defineres ikke av andre.»

– Jeg brenner for de eldre, sier landets nye eldrestatsråd, Åse Michaelsen. Hun er tilfreds med at det er få konkrete eldreløfter i regjeringsplattformen.

Gode øyeblikk og generasjonsmøter

Regjeringens melding er blant annet ment å skulle inspirere kommuner til å lære av hverandre.

I punktet om «aktivitet og fellesskap» gjengis f.eks. tips om alt fra «aktivitetsvenn» (eldre med demens gjør aktiviteter sammen med frivillige) og «ruslevenn» (eldre med demens går tur sammen med frivillige) til «seniorsenter og kulturrullator» (aktiviteter, kurs og sosiale møteplasser for 60+ og en flyttbar kulturformidler).

Bare to steder gjengis lokale tips som kommer inn på noe i nærheten av det Steinsland tar opp:

I en av faktaboks opplyses det at Helse- og omsorgsdepartementet har fått inn et innspill fra eldrerådet i Eid kommune om at «de eldres seksualitet skal tas på alvor». I en annen informeres det om at Verdal kommune kurser staben blant annet om seksuell helse.

Men ordet sex finnes ikke i meldingen, og ord som samliv, privatliv og intimitet er knapt nevnt.