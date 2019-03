Olav Olsen

Eggum varslet at hvis oljemotstanderne vinner frem, vil tusenvis av ansatte i verfts- og leverandørindustrien om noen få år begynne å se seg om etter nye arbeidsplasser.

– Det er ikke greit for oss. Og det bør ikke være greit for dere, sa Eggum til årsmøtet i Trøndelag Ap.

Eggum leder det største LO-forbundet i privat sektor, og sitter i Aps sentralstyre.

Han åpnet innlegget med å skryte trønderne opp i skyene for å ha vunnet valgene i Trøndelag i mange år.

– Dokker er den røde bastionen i landet. Største fylkeslag. Best på valgkamp og rekruttering. Men dessverre: Det vakre røde bildet dere har malt her oppe er plassert på et trist blått lerret.

– Det skjemmes av den blåeste regjeringen vi noen gang har hatt. Vi skal skure blåfargen ut av regjeringskontorene, sier Eggum.

Sitter på «ræven»

Han krydret innlegget uttrykk vi sjelden hører fra Ap-ledelsen, som at «Høyresiden sitter bare på ræven», «Det er sikkert noen rosabloggere som blir provosert av dette. Det driter jeg i» og «Nestekjærligheten er begravd av Bollestad og Ropstad.»

Men det var kampropet for fortsatt olje- og gassutvinning som skapte sterkest følelser, fra både tilhengere og motstandere.

– Det er ingen tvil om at behovet for og bruken av fossil energi må reduseres. Klimautfordringene må løses. Det vil innebære store omstillinger både for oss privat og i næringslivet. Jeg kjenner hver dag på følelsen våre medlemmer har som lever i usikkerhet for jobb og inntekt, åpnet han.

Deretter roste han måten Norge gjennom 50 år har innrettet virksomheten og forvaltet de enorme økonomiske verdiene den har skapt.

285 milliarder kroner rett i statskassen

Ifølge Eggum er dagens Ap-program bra, men han advarte mot krefter som arbeider for «aktivt å legge ned våre arbeidsplasser og bygge ned vår industri».

– Viljen til å ta våre ressurser i bruk både på land og i havet har kjennetegnet norsk arbeiderbevegelse. Flere fremmer nå forslag om en endret skatt for oljevirksomheten. Her må vi trå varsomt, formanet han årsmøtet.

78 prosent skatt av overskuddet, eierinntekter og utbytte gjør at 285 milliarder kroner i år går fra oljevirksomheretn rett inn i statskassen.

– Det er en ærlig sak å mene at vi skal redusere eller slutte med oljeboring, og at oljevirksomheten skal avvikles innen 2035. Men hverken jeg eller noen andre har oversikt over konsekvensene av å avvikle oljen, advarte han.

– La oss ikke skape unødig usikkerhet om Aps politikk, sa han.

Han fikk svar på tiltale fra AUF-eren Håkon Einarsve:

– Vi kan ikke drømme om at oljen varer for alltid. Det er naivt ikke å se utviklingen i verden rundt oss. Når to tredeler av all oljen må forbli under jorden, må vi ta grep. Vi skal vise Jonas og oljeindustrien at fremtiden ikke er olje- den er fornybar, sa han.

Han fikk for øvrig sterkt motbør fra Fagforbundets medlemmer for utspillet om at offentlig sektor må holde igjen på lønnsutviklingen.

– Det er feil når de sier at jeg er ute etter lavtlønnede kvinner i offentlig sektor. Min bekymring er knyttet til den generelle lønnsutviklingen hvor vi ser at offentlig sektør løper ifra lønnsutviklingen i konkurranseutsatt industri.

– Vi som ønsker sterk oppslutning om offentlig sektor, må også ta nasvar for at lønnsutviklingen i stat og kommune har legitimitet i befolkningen, svarte han.