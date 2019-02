«En effektiv og god valgkamp krever mye ressurser, ikke minst økonomisk. Vi håper derfor at dere kan støtte oss økonomisk», skriver partisekretær Kjersti Stenseng i et tiggerbrev til hele LO-familien.

Brevet, som starter med «Gode venner i fagbevegelsen», ble sendt i fjor høst.

Stenseng frister med eksempler på hva Ap i posisjon har fått til:

Innføring av seriøsitetskrav ved innkjøp.

Nektet å bruke den nye arbeidsmiljølovens økte adgang til midlertidige ansettelser.

Rekommunalisert tidligere anbudsutsatte tjenester.

«I mange kommuner ser målingene positive ut, men et godt valgresultat vil kreve hardt arbeid. Vi er avhengige av et godt samarbeid med LOs tillitsvalgte og medlemmer for å gjøre et godt valg. Derfor er vi i gang med å styrke det lokale fagligpolitiske samarbeidet», skriver Stenseng.

Milliongave fra offentlig ansatte

Rekommunaliseing av anbudsutsatte tjenester innen helse og omsorg klinger godt for Fagforbundet, som organiserer 365.000 personer som hovedsakelig er ansatt i kommunene.

Foran forrige lokalvalg i 2015 ga Fagforbundet 4 millioner kroner til Aps valgkamp. I år blir det mer.

– Ja, jeg forventer at de får 5 millioner i valgkampstøtte. Jeg antar at forbundsstyret vil få saken til behandling i midten av mars, sier Gunn Karin Gjul, leder for samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet.

I tillegg ga forbundet Ap 1 million kroner i «aktivitetsstøtte» i fjor, så i realiteten setter Fagforbundet 6 millioner kroner inn på Aps valgkampkonto.

SV og Sp fikk også 1 million hver i fjor, og de vil også få nye millioner i år.

LO sentralt: Ingen planer om mer støtte

I brevet i fjor høst slo Stenseng fast at å vinne valget til høsten i flest mulig kommuner, er prioritering nummer én for det fagligpolitiske samarbeidet mellom LO og Ap.

«Nå er det på tide å ta det neste steget og gjøre det enda bedre å jobbe i, og for, de kommunene vi styrer. Skal vi lykkes med dette, må vi gjøre to ting. Vi må over tid bygge det fagligpolitiske arbeidet lokalt, slik at fagbevegelsens grasrot i større grad blir hørt. Men først og fremst må vi vinne valget til neste år», skrev Stenseng.

LO sentralt gir årlig Ap en «driftsstøtte» på 7 millioner til seminar, kurs og skolering. I stortingsvalgår bevilger LO-kongressen i tillegg en større pengegave. I 2017 var den på 10 millioner kroner, slik at Ap totalt fikk 17 millioner kroner fra LO.

I tillegg ga Fagforbundet og Fellesforbundet henholdsvis 5,7 og 1,8 millioner kroner. I tillegg fikk Ap en rekke mindre bidrag fra forbund og foreninger. Det samlede beløpet til stortingsvalgkampen nærmet seg dermed 30 millioner kroner.

LO sentralt gir normalt ikke pengestøtte til kommunevalgkampen.

– LO har gitt 550.000 kroner til et fagligpolitisk prosjekt i Viken. LO har ikke planer om ytterligere valgkampstøtte på det nåværende tidspunkt, det er ikke vanlig ved kommunevalg, skriver Wegard Harsvik, leder samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, i en tekstmelding.

Fellesforbundet planlegger støtte

Men Ap kan ut fra historie og tradisjon regne med at en rekke andre LO-forbund vil følge opp Fagforbundets første pengebidrag. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har gitt 200.000 kroner.

– Fellesforbundet har tradisjon for å gi støtte til partier for å drive valgkamp, og har gitt til de rødgrønne partiene, skriver forbundets kommunikasjonssjef André Nerheim.

Millioner til Høyre

Hittil har Høyre, Aps hovedmotstander, en klar ledelse med 4,5 millioner på valgkampkontoen. Etter at Aftenposten skrev at de første millionene har begynt å rulle inn til Høyre, hovedsakelig fra eiendoms- og investeringsselskaper, har nye 100.000 kroner kommet inn på valgkampkontoen.

Investeringsselskapet AS Draupner, som ledes av Arild Orgland, har gitt det siste bidraget.