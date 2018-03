Med 31 mot 16 stemmer ga landsstyret i Arbeiderpartiet onsdag morgen en fullmakt til stortingsgruppen som åpner for norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer. Onsdag ettermiddag behandlet partiets stortingsgruppe saken. Den fattet ikke noe vedtak, fordi gruppen først vil si ja eller nei når forhandlingene i med regjeringspartiene i energi- og miljøkomiteen er avsluttet.

Aps landsstyre satte flere strenge og ufravikelige vilkår for å støtte tilslutningen til EU-pakken.

– Vi har fått en orientering fra våre forhandlere om at våre krav ligger an til å bli innfridd. Nå skal denne saken behandles på fylkesårsmøter i Ap også til helgen. Denne saken skal vi ta endelig stilling til til uken, sa Støre etter behandlingen i stortingsgruppen onsdag kveld.

Han begrunner denne ekstra tiden med at selv om Ap ligger an til gjennomslag, er ikke forhandlingene avsluttet. Og stortingsgruppen må sikre at landsstyrets vedtak følges opp.

Forutsetningen Aps landsstyre setter er at videre utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav.

– Dersom dette skulle inntreffe, må det medføre at Norge umiddelbart sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget, heter det i vedtaket fra Aps landsstyre.

Dette er krav som at staten skal eie og drifte kabler til utlandet, noe som er en innskjerpelse av dagens regler. I tillegg skal to-tredjedeler av vannkraften eies av det offentlige.

Fakta: Dette er Aps åtte ufravikelige krav 1. Det skal være nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene. 2. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal være offentlig eid. 3. Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi. 4. Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft. 5. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes. 6. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme. 7. Statnett skal eie og drifte alle fremtidige mellomlandsforbindelser. Dette skal inntas i energiloven. 8. Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.

Dermed legger Ap opp til at Norge på et senere tidspunkt kan reservere seg mot energisamarbeidet med EU. Det har aldri tidligere skjedd at Stortinget har signalisert at Norge kan bruke vetoretten i EØS mot regelverk i EU som ennå ikke er vedtatt.

– Men det er ikke uvanlig at man sender klare politiske signaler til EU i slike prosesser, forklarer Støre.

Men mye tyder på at Ap får gjennomslag for dette i Stortinget.

Ap får det som det vil

Venstres Ketil Kjenseth, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, går langt i å garantere Arbeiderpartiet gjennomslag for Acer-kravene som partiet stiller.

– Jeg er trygg på at vi skal komme Ap i møte på betingelsene, sier Kjenseth til NTB.

Han bekrefter dermed signalene fra Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, som sier at man er nesten i mål med en avtale mellom Ap og regjeringspartiene. Den endelige versjonen blir etter planen klar torsdag, men det er først i neste uke at Stortinget behandler denne saken. Fristen for endelig avgivelse er 20. mars.

Ifølge Støre vil ikke det at Ap ikke fattet vedtak på onsdagens gruppemøte føre til noen utsettelse av saken.

Fakta: Dette er Acer * EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi. * Pakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU. * EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015, på initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike dimensjoner, og energimarkedet er én av disse. * EUs energibyrå Acer, som er en del av pakken, skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi, og sikre et integrert energimarked ved å harmonisere medlemslandenes regelverk. * Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen. * Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 20. mars. Debatt og vedtak i Stortinget blir 22. mars. Kilder: ACER, Wikipedia, Stortinget

Beinhard kamp i arbeiderbevegelsen

Mer enn 100 Ap-ordførere har skrevet under et opprop mot Acer. AUF er imot. Motstanden er også sterk i en rekke fylkeslag. Tunge LO-forbund har også protestert, og mandag ba LO-sekretariatet om at hele saken utsettes. Sterke talspersoner i Aps landsstyre og i stortingsgruppen ønsket også dette. de oppnådde bare at gruppen formelt ikke sier ja før forhandlingene er avsluttet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk spørsmål om hva han tror kan bli kostnaden for egen del ved å trosse intern motstand.

– Stort engasjement opphever ikke vårt ansvar for å ta beslutninger. Jeg har lyttet til uroen. Vi har nitid forsøkt å gjenspeile uroen i forutsetningene som vedtaket lister opp, sa han på en pressekonferanse onsdag.

I LO er man ikke fornøyd med vedtaket fra Aps landsstyre, selv om LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener det er bedre enn Regjeringens opprinnelige forslag.

– Det er fortsatt mye usikkerhet, noe som tilsier at man bør ta seg mer tid. Blant annet for å få bedre kunnskap om innholdet i den fjerde energipakken, som ennå ikke er vedtatt, sier Gabrielsen til NTB.

Støre sier at han forstår Gabrielsens uro, men er fornøyd med at han sier at Aps vedtak er bedre enn Regjeringens forslag.

Gabrielsen sitter også i Aps sentralstyre og er med i Aps landsstyre. LO-lederen, som er opptatt med lønnsforhandlinger, deltok ikke på landsstyremøte.