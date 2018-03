Innlegget inneholdt et bilde av fremmedkrigere i Somalia, og hadde teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Ifølge Dagens Næringsliv mente Solberg at både ord- og bildebruk var langt over grensa.

Lørdag skal hun ha fått sin statssekretær Rune Alstadsæter til å kontakte justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Han ba ifølge avisa statsråden om å slette bilde, uten at hun etterfulgte det.

Listhaug ønsket å stille i Politisk Kvarter

I stedet skal Listhaug ha ønsket å forsvare seg, blant annet ved å stille i mandagens utgave av NRK-programmet Politisk Kvarter. Det skal Solberg ha motsatt seg.

Verken Erna Solberg, Sylvi Listhaug eller Frp-leder Siv Jensen ønsker å kommentere hendelsesforløpet overfor avisa. Det aktuelle innlegget ble slettet onsdag, grunnet et krav fra fotografiets rettighetshaver.

«Privatpraktiserende» justisminister

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener situasjonen viser at Listhaug gjør som hun vil.

– Dersom det er riktig at Solberg har bedt henne om å slette dette og Listhaug har nektet, hva sier det om Solbergs styringsevne?

– Det forteller at Listhaug gjør som hun vil. Dersom det er riktig at statsministeren har bedt henne om å slette det og hun ikke har gjort det, vel, da har vi en privatpraktiserende justisminister, som statsministeren ikke klarer å ha kontroll over. I en sak som har opprørt mange, sier Støre til Aftenposten.