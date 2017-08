– Jeg tok en selfie sammen med Erna Solberg!

En tenåringsjente viser begeistret frem mobilen til venninnen utenfor Bekkestua skole.

Statsministeren er i Bærum for å snakke om regjeringens planer for digitalisering av skolen sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og barneminister Solveig Horne.

Mens Isaksen og Horne får gå noenlunde i fred, flokker skoleelevene seg rundt Solberg.

Det gjør velgerne også, viser en fersk statsministermåling Respons Analyse har utført for Aftenposten og Bergens Tidende:

På alle de fire statsministermålingene Aftenposten har publisert etter at Jonas Gahr Støre tok over som Ap-leder i 2014, har han ligget foran henne i popularitet.

Men nå svarer 41 prosent at de foretrekker Støre, mens 44 prosent har Solberg som sin statsministerkandidat.

– Når jeg er ute og reiser, føler jeg at det er mange hyggelige tilbakemeldinger både på jobben jeg gjør som statsminister og hva vil får til i regjering, sier Erna Solberg selv til Aftenposten.

Tor Stenersen

Torsdag presenterte Aftenposten et ferskt partibarometer der Ap fikk rekordlave 27,3 prosent og det var et knapt borgerlig flertall.

– Hva sier tallene om hvordan folk vurderer Støres regjeringsalternativ?

– Jeg tror mange vil tenke at det å få en regjering der du kan få MDG eller Rødt på vippen med et mandat eller to, er en politikk de er redde for. De litt monomane kravene MDG har om å stoppe oljeutbygging og krav fra venstresiden om å stoppe private løsninger er ikke noe som velgere som ligger mellom Arbeiderpartiet og Høyre ønsker seg, mener Solberg.

Mer populær blant sentrumsvelgerne

Aftenpostens forrige statsministermåling fra mai visste at velgerne i regjeringens samarbeidspartier var noe splittet i synet på Solberg. Hele 42 prosent av Venstre-velgerne sa den gangen at de foretrakk Støre som statsminister.

Nå er det klart Solberg-flertall både blant Venstre og KrFs velgere:

I tillegg svarer rundt én fjerdedel av Sp-velgerne at de foretrekker Solberg.

I MDG – som kaller seg et blokkuavhengig parti – er det imidlertid blitt et enda tydeligere Støre-flertall siden forrige måling.

Støre: Fortsatt flertall for regjeringsskifte

Jonas Gahr Støre mener det er vanskelig å lese noen klar trend ut av statsministermålingene.

VG publiserte tidligere i uken en måling der Støre var mest populær.

– Disse målingene av kandidatenes popularitet synes jeg svinger fra dag til dag. Når Ap går litt ned på meningsmålingene, får vel det også betydning for meg. Men gjennomgående er det flertall for skifte på målingene, poengterer Støre.

Stein Bjørge

– Greier du å holde motet oppe når du ser målinger som dette?

– Ja det gjøre jeg. Jeg har forberedt meg på at vi går inn i en valgkamp i en tid der det er større svingninger. Da skal Ap holde fast ved noen verdier, holde fast ved en strategi, sier Støre.

Støre står sterkest blant de yngste

Jonas Gahr Støre har tidligere hatt et klart overtak hos de yngste velgerne og blant kvinner.

Han er fortsatt mer populær enn Solberg blant kvinner, selv om hun haler innpå:

Om man ser på aldersgrupper, er det nå bare blant de under 30 år at Støre er mest populær.

– Både menn og kvinner er mer tilbøyelige enn tidligere til å velge Erna Solberg, og hun har styrket seg mest blant velgere mellom 30 og 49 år i forhold til sist, sier Idar Eidset i Respons Analyse.