Erna Solberg: – Det er ingen tvil om at Høyre har lyst på justisministerposten

I sin tale til landsmøtet nevnte ikke Solberg med ett eneste ord den saken som hele det politiske Norge er opptatt av: Justisminister Tor Mikkel Wara og bakgrunnen for hans permisjon er elefanten i rommet, også på Høyres landsmøte.

Etter landsmøtetalen møtte Solberg pressen.

– Regjeringen har hatt seks justisministre fra Frp. Vil det være fornuftig å la et annet parti i koalisjonen få justisministerposten?

– Det har jeg ikke tenk å kommentere. Vi kommer til å ta tid i denne saken, og se hvordan den utvikler seg. Det gjelder også vurderingene rundt justisministerposten. Det er ingen tvil om at Høyre har lyst på justisministerposten. Men Høyre kan ikke ta alle de viktige statsrådspostene, sier statsministeren til Aftenposten.

– Men lysten øker?

Statsministeren bare smilte taust til dette.

Legge statsrådskabal?

– Dersom Wara trekker seg i nær fremtid, åpner det for en større endring i regjeringen?

– Jeg spekulerer ikke i hva vi kommer til å gjøre i en slik situasjon.

– Hvor lenge kan du ha en justisminister i permisjon?

– Det har jeg ikke gjort meg opp noen mening om. Vi må ha tid til faktisk å vurdere saken og sammenhengene, sier hun.

– I hvilken grad har justis- og politireformen blitt påvirket av skiftende justisministre?

– Jeg mener den ikke er påvirket. Men jeg skulle ønsket meg mer kontinuitet i statsrådsposten og er lei for at det ikke ble slik.

Avgjøres etter at etterforskningen er over?

– Vil du vente til etterforskningen er ferdig før du avgjør om Wara kan fortsette?

– Jeg har ingen deadline. Også er det viktig at jeg venter på at vi får mulighet til å se klarere hvordan saken videre kommer til å være. Vi fikk beskjed om dette torsdag ettermiddag og har utnevnt en settestatsråd, svarer Solberg.

– Vil en eventuell tiltale påvirke vurderingen?

– Det er mange ting som vil kunne påvirke vurderingen. Det aller viktigste er hvordan Tor Mikkel Wara vil kunne fungere i en slik situasjon. Det er også mange andre forhold som kan påvirke det.

– Hva sier du til Wara?

– Det sier jeg til han. Dette er en veldig vond sak, svarer Solberg.

Da Tor Mikkel Wara våknet torsdag, var truslene mot familiens hjem «et angrep mot demokratiet». Da han la seg, var hans egen samboer siktet.

Kremjobben ble ikke slikt det var tenkt. Nå kan Frp miste sin femte justisminister.

Ytringsfrihet

Statsministeren og andre politikere bør reflektere over skillet mellom prinsipiell debatt om ytringskultur og inngripen i enkeltsaker, mener Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås ifølge NTB.

Bakgrunnen for kritikken fra direktøren i Fritt Ord var at statsminister Erna Solberg onsdag (H) kritiserte teateroppsetningen «Ways of Seeing» for å gjøre det enda mer belastende å være politiker.

– Det er veldig bra at politikere i alle partier er opptatt av ytringskultur og debattklima, men det bør de være på en generell og prinsipiell måte, sier Åmås.

Solberg avviste kritikken og mente at hun ikke har kritisert teatergruppens bruk av ytringsfriheten

– De har rett å bruke ytringsfriheten. Alle har også rett til å ytre tilbake, sa Solberg som gjentok at det er en merbelastning når politikere opplever at hjemmet deres dras inn i en forestilling.

– Det øker merbelastningen. Ytringsfriheten går begge veier, sa hun.

Står fast på å ikke beklage

Solberg ville torsdag, etter pågripelsen av justisministerens samboer, ikke beklage uttalelsen. Hun gjentok at det hadde vært belastende for Tor Mikkel Wara og familien at bilder av boligen var med i teaterstykket. Regissør Pia Maria Roll har vært meget kritiske til at Solberg ikke vil beklage.

– Vi som politikere skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør, men det oppleves jo verre når familiene og hjemmene våre trekkes inn, fordi da rammer det de rundt oss, sa statsministeren da.

Hun fortsatte:

– Jeg tenker at de som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Selv om man putter det inn i en kunstnerisk ramme eller i et satirisk program.