I korridorpraten på Venstres landsmøte gir mange uttrykk for at de mener Abid Raja posisjonerer seg for et lederskifte på en måte de misliker.

Flere har lagt merke til hans unnlatende svar på om han håper Skei Grande fortsetter som Venstre-leder.

– Han kommer ikke til å bli leder, om han fortsetter som han nå gjør. Han ødelegger for seg selv.

Slike uttalelser kommer fra flere kilder Aftenposten har snakket med. Noen mener også at Raja har blottlagt sine lederambisjoner for tidlig. Trine Skei Grande er ikke på valg før om ett år.

– Kan holde kjeft

Rebekka Borsch, Venstres statssekretær i Kunnskapsdepartementet og tidligere listetopp i Buskerud før 2017-valget, vil ikke direkte kritisere Raja, men sier følgende til Aftenposten:

– Jeg mener vi har godt av å stå sammen. Flere enkeltpersoner kan holde kjeft. Nå handler det om politikk og ikke posisjonering.

Forholdet mellom Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja og partilederen er et hett samtaleemne i krokene på landsmøtet.

Lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, uttaler til NRK at han synes Raja «må tenke på at nå er det politikken som skal stå i fokus,» og sier at frittalende politikere «har en tendens til å være litt uheldige av og til og bikke over.»

Skylder på media og anonyme kilder

Med dette bakteppet gikk Raja på talerstolen for å understreke sin støtte til partilederen etter Skei Grandes tale fredag.

Samtidig la han til at «vi gir blaffen i disse spekulasjonene om posisjonering.»

– Hva sier du til at mange på landsmøtet mener du ødelegger for dine fremtidige muligheter?

– Jeg har vært ekstremt tydelig på at jeg ikke utfordrer Trine som partileder. Jeg jobber sammen med henne. Min distriktspolitiske turne er i samråd med partiledelsen. Så har en eller annen anonym kilde sagt at «det gjør han for å posisjonere seg.» Og så har media gått helt bananas, sier Abid Raja til Aftenposten.

– Så dette er medieskapt?

– Ja, og av anonyme kilder som jeg ber om å stå frem, sier han.

Får både ris og ros fra sine egne

Raja får både ris og ros fra sine egne. Mange roser ham for å skape stemning og engasjement når han er ute og reiser. Og mange var svært fornøyd med innsatsen hans i en NRK-debatt tidligere i uken om Norges ansvar for IS-barna.

Han fikk også klemmer av en rekke partifeller etter nyheten om at Stein Erik Hagen gir én million kroner til Akershus Venstre, for å støtte Venstre og den jobben Abid Raja gjør. Halvparten av pengene har Akershus Venstre delt med partiet.

Tidligere nestleder i Venstre, Olaf Thommessen, som i sin tid var i klammeri med tidligere partileder Lars Sponheim, kritiserte Raja åpent i Dagsnytt 18 torsdag. Han mente det var uheldig at han satte sine egne interesser foran partiets og brukte ordet «solospill».

En av dem som gir full støtte til Olaf Thommessen, er Venstres kommunetopp i Trondheim, Erling Moe.

– Utrolig reflektert, nøkternt og analytisk om Venstre i #dax18, skrev han på Facebook.

Overfor Aftenposten understreker Moe at det gjaldt hele analysen til Thommessen, om at det er viktig å stå sammen, om at det ikke er partilederen som er årsaken til at det nå går dårlig med Venstre.

Moe: Thommessen tjente heller ikke på å utfordre lederen

– Jeg er enig i alt han sa, sier han og påpeker at Thommessen ga uttrykk for at Venstres problemer ikke skyldes partilederen.

– Han sa også at folk i Venstre burde jobbe for partiets beste og at enkelte tenker mer på seg selv enn Venstre, sier Moe.

– Olaf Thommessen utfordret en gang Lars Sponheim, og han har kanskje lært at det ikke tjente Venstre og heller ikke ham selv den gangen, sier Moe.