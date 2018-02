Det melder Orkland Ap på sine egne nettsider.

Etter det Avisa Sør-Trøndelag kjenner til, blir det den avgåtte Ap-nestlederens første opptreden på den politiske scenen etter varslersakene mot ham.

– Jeg oppfatter at Trond Giske har fått nok straff internt i partiet. For oss er det uproblematisk at han kommer. Han er toppkandidat i Sør-Trøndelag Ap, og det er naturlig at han deltar på årsmøter rundt om i Trøndelag. Utgangspunktet vårt er at han skal gjøre en jobb som stortingsrepresentant, og da er det fint at Orkland Ap signaliserer at vi fortsatt har tillit til ham, sier Are Hilstad, nåværende ordfører i Meldal kommune, til avisen.