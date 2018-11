Det sa Knut Arild Hareide i en ekstrasending av Debatten i NRK1 sent fredag kveld.

Han sa at prosessen - som har pågått siden Hareide 28. september da han sa til sitt landsstyre at han ønsket regjeringssamarbeid med Ap og Sp - har vært krevende.

– Noen slag har vært mer krevende enn noe annet. Noen har såret meg, men jeg har kanskje også såret noen.

– Hva er du såret over, spurte programleder Fredrik Solvang.

– Det skal jeg ta med dem som har såret meg. Det er ting som er sagt, men det tar jeg direkte med dem, folk i partiet.

– Hvordan har du det nå, spurte Solvang.

– Veldig blandet. Jeg har utfordret partiet mitt. Det kjennes sårt, men jeg er glad i partiet mitt.

– Hva tror du blir ditt ettermæle?

– At jeg var en som brant for verdiene han sto for. At jeg satset fullt og helt på det jeg trodde på. Jeg kunne ha vært statsråd i fem år, men jeg har ment at det ikke er naturlig å samarbeide med en ytterfløy. Det er for stor avstand til Frp. Det mener jeg også i dag, etter at parriet har tatt et valg om å gå inn i Solberg-regjeringen. Av og til er det riktig å sette ned grense, sa Hareide.

Ikke angret et sekund

Hareide sa også at han ikke har angret et sekund på prosessen han startet 28. september, selv om han tapte.

– Prosessen har kostet meg, men jeg har ikke angret et sekund.

– Selv ikke ikke når du ser at partiet ditt revner?

– 160 av 190 delegater så på landsmøtet at sa at vi måtte ta et retningsvalg. Hadde partiet fulgt mitt råd, så mener jeg at vi hadde hatt et større potensiale. Men også med det valget vi nå har gjort, så kan partiet bokse fordi det gir oss en tydelighet, sa Hareidre

Fulle av lovord om Hareide

Knut Arild Hareide gikk altså på et solid nederlag og kommer til å gå av som partileder. Men partikollegene er fulle av lovord.

Det var en rørt, men fattet partileder som inntok scenen rett etter at resultatet ble klart.

Retningsvalget som har dominert nyhetsbildet siden han den 28. september gjorde det klart at han vil ta KrF inn i et samarbeid med venstresiden, var bestemt: Han hadde tapt.

– Kjære Olaug og Kjell Ingolf. Jeg har hverken et vondt ord å si om dere som mennesker eller politikere eller partikolleger. Jeg synes det er flott etter disse ukene å kunne si det, sa Hareide som understreket at de måtte finne ro og stå sammen ved resultatet som et parti.

– KrF er i mitt hjerte, og jeg er utrolig glad for å høre at det er også i deres hjerte. Kjære alle sammen, nå vil jeg be Olaug og Kjell Ingolf komme frem, sa Hareide og ga en klem til de begge der de sto samlet på scenen.

En rekke sentrale KrF-ere gråt åpenlyst etter at Hareide hadde tapt og holdt sin avskjedstale.

Andre satt med blanke øyne og lyttet til talene som deretter fulgte fra Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad.

– Kjære Knut Arild, du er partilederen våres, jeg er utrolig stolt av deg, og du er Norges modigste politiker, sa Kjell Ingolf Ropstad i sin sluttappell.

Landsmøtet brøt ut i spontan, stående og langvarig applaus.

Kan få tre statsråder: KrF kan være i regjering med Frp før jul.

Åpenhjertig Hareide hos Skavlan

– I dag fikk jeg en skikkelig i fleisen, sa Hareide til programleder Fredrik Skavlan i et innslag fra etter at resultatet ble klart.

Hareide ga uttrykk for at han en stund trodde det kom til å gå.

– Da voteringen gikk i dag, fikk vårt alternativ litt flere stemmer enn det vi trodde. Da tenkte jeg «nå kan jeg virkelig greie det, nå kan det gå!» Så det ble ekstra skuffende da hovedresultatet kom i dag.

Men høyere makter har fått være i fred – i alle fall når det gjelder denne striden.

– Jeg har ikke bedt til Gud om å vinne. Det er litt for smått for vår herre.

Tårer og klemmer

Hareide gjorde det i dag klart at han vil gå av så fort en ny regjeringserklæring er klar, og Kjell Ingolf Ropstad seiler opp som ny partileder.

I minuttene etter at ledelsen hadde forsvunnet ut av salen til en ventende horde av pressefolk, ble flere landsmøtedelegater stående igjen inne i salen og tørke tårer og klemme hverandre.

Blant dem som tok retningsvalget tyngst, var sentralstyremedlem Hilde Ekeberg og KrFU-leder i Akershus, Simen Bondevik.

Begge to vurderer nå å melde seg ut av KrF.

Også bestefar og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik var veldig skuffet etter at resultatet ble klart.

– Jeg er selvsagt veldig skuffet, for jeg hadde tro på Knut Arilds forslag og prosjekt, og at det er det som ville gitt partiet vekstmulighet inn i en ny tid. Vi har en fantastisk flott partileder, og jeg er ekstra lei meg for at på toppen av det hele, så mister vi også han i den posisjonen, sa Bondevik til NRK.

Dobbel skuffelse

KrFs familiepolitiske talsmann, Geir Jørgen Bekkevold, tilhører også dem som uttrykker en «enorm skuffelse».

– Jeg kjenner nesten på sorg, sier han og forklarer den doble skuffelsen med at han både misliker at KrF skal samarbeide med Frp, og at Hareide går av.

– Det er to ting som nå må bearbeides, og akkurat nå føler jeg at ting er vanskelig, sier han.

Men det var ikke bare partikolleger, men også trolig fremtidige regjeringspartnere som uttrykte skuffelse.

– Jeg synes det er synd at Knut Arild ikke vil fortsette som partileder, men jeg har både forståelse og respekt for den avgjørelsen i lys av at han ønsket å gå en annen vei, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse fredag kveld.