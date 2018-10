– Det er ganske jevnt nå og vanskelig å ha oversikt. Men jeg mener vi ligger godt an. Mange viktige lokallag har valgt delegater som vil at vi først skal gå til Erna Solberg og forhandle, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Fædrelandsvennen.

Lørdag avholdes det første fylkesårsmøtet da Rogaland skal velge sine delegater. Det er flere tegn på at viktige KrF-bastioner vil gå inn for Ropstads forslag om å gå inn i dagens regjering.

Torsdag kom han med utspillet i VG om at KrF hadde størst mulighet for å få gjennomslag for sitt abortsyn om de gikk til høyre.

– Dette er en sak som er viktig for mange i KrF. Her er det en statsminister som sier at hvis KrF krever det, er hun er åpen for å endre loven som åpner for tvillingabort, og at hun er villig til å diskutere det som jeg kaller sorteringsparagrafen, sier Ropstad.

Sorteringssamfunn

Han sikter til paragraf 2c i svangerskapsloven. Den tillater abort etter uke 12 hvis det er «stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom»

Statsminister Erna Solberg sa torsdag til Bergens Tidende at hun ikke er avvisende til å gjøre endringer i denne paragrafen, men at det da måtte gjøres andre endringer som sikrer kvinnens rettigheter.

– Dette er et veldig sterkt signal om at KrF kan få gjennomslag for en verdisak som kan gi et varmere samfunn med plass til alle, sier Ropstad.

– Var det planlagt å komme med dette utspillet nå før fylkesårsmøtene begynner?

– Når jeg har reist rundt har dette vært et viktig tema i mine innlegg. Over lang tid har dette vært noe vi har prøvd å få ut, og jeg er veldig glad for den responsen vi har fått.

Reaksjoner

Utspillet er blitt møtt med reaksjoner i alle de tre regjeringspartiene. Venstre-leder Trine Skei Grande har sagt til NTB at for Venstre ligger prinsippet om kvinners rett til selvbestemt abort fast.

Leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, har sagt at hun er «ekstremt skuffet» over at Høyre åpner for endringer. Frp-leder Siv Jensen har ifølge NTB ikke sagt noe om det konkrete utspillet fra Ropstad.

– Det er mange kritiske og en del lunkne reaksjoner på utspillet ditt?

– Ja, men når landets statsminister går ut og sier det hun gjør, er ikke det bare på vegne av seg selv. Hvis vi går i forhandlinger med Høyre, så vil Erna Solberg og hennes nestledere være enige. Og det er heller ikke snakk om en radikal endring av abortloven. Tvillingabort er en ekstrem form for sortering og paragraf 2c er en gradering av menneskeverdet der det er ulike grenser for abort ut fra barnets egenskaper, sier Ropstad.

Han mener uansett at han gjennom debatten de siste dagene har fått bekreftet at KrF har mest å hente i denne saken hvis de går til høyre.

– Jonas Gahr Støre har ikke svart og Trygve Slagsvold Vedum har sagt at dette ikke er aktuelt. Og hvis vi skulle få noe gjennom med de partiene, har vi uansett ikke flertall i Stortinget. Da må vi ha med oss SV, sier Ropstad.

Blir jevnt

Det er fylkesårsmøtene som i realiteten vil avgjøre hvilken side som vinner frem i KrF. Disse sender delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Slik er stemningen i de største KrF-fylkene:

Rogaland: 62 prosent av dem som møter på fylkesårsmøtet vil at KrF går inn i dagens regjering ifølge Stavanger Aftenblad.

Agder: Mellom 60 og 70 prosent av dem som til nå er valgt som utsendinger til fylkesårsmøtet vil inn i dagens regjering, etter en opptelling Fædrelandsvennen har gjort.

Hordaland: De aller fleste av dem som er foreslått som delegater vil inn i dagens regjering, men disse er ennå ikke valgt. I en del store lokallag er det også flertall for å gå inn i regjeringen, ifølge Bergens Tidende.

Møre og Romsdal: Også her vil et flertall av de foreslåtte delegatene inn i regjering, ifølge Sunnmørsposten.

Kan trekke seg

NRK meldte torsdag at partileder Knut Arild Hareide har sagt til sitt sentralstyre at han trekker seg hvis partiet bestemmer seg for å starte forhandlinger med dagens regjering.

– Er du klar til å overta hvis han trekker seg?

– Det er ikke et aktuelt spørsmål.