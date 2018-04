Sp-vennene benekter sexmeldingen til Navarsete – nå ber fylkesleder kameratgjengen om å presse frem en tilståelse

Mandag kveld møttes styret i Trøndelag og drøftet den alvorlige tillitskrisen etter at ingen vil ta ansvaret for den grove sexmeldingen som ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete i 2016.

Meldingen ble sendt fra Messenger-kontoen til tidligere statssekretær Morten Søberg under en hyttetur med flere profilerte Sp-politikere i Åre i Sverige. Søberg avviser at det er han som har sendt teksten, noe også Navarsete har sagt at hun tror på. Det ubesvarte spørsmålet er hvem som under hytteturen brukte Søbergs mobiltelefon til å sende meldingen.

Gunn Iversen Stokke, leder i Trøndelag Sp, tar «veldig sterk avstand fra meldingen», og sier at dette er ikke er en del av kulturen i Trøndelag Sp.

– Jeg snakket med nesten alle som var med på turen og oppfordret dem til å samles for å presse frem en tilståelse fra den som har gjort det. Jeg ringte dem både før og etter fylkesstyremøtet med oppfordringen, sier hun til Aftenposten.

– Styret i Trøndelag Sp ga klar beskjed om at «vi synes dette er helt uakseptabelt og vil bidra til å presse på for å få frem sannheten», sier Iversen Stokke.

Borten Moe: Jeg er svært lei meg

Sps 1. nestleder Ola Borten Moe navnga tirsdag, via Facebook, alle på hytteturen hvor sexmeldingen til Liv Signe Navarsete ble sendt fra.

Han ba samtidig personen som sendte en messenger-melding til Liv Signe Navarsete – med følgende ordlyd: «Vi har lyst på fitta di» – om å melde seg.

Kraftig press mot vennegjengen

Presset mot vennegjengen øker nå kraftig og har vokst fra en intern Sp-sak til et spørsmål om holdninger og tillit til flere sentrale Sp-topper som Ola Borten Moe og ordførerne Bjørn Arild Gram og Ivar Vigdenes, som alle var med på turen.

Så lenge ingen av de ti deltagerne står frem og tar ansvar, hefter mistanken ved dem alle.

Nå øker åpenbart presset også innad i vennegjengen.

– Etter en uke i norsk offentlighet er det stadig flere som blir dratt ned i sølen. Alle som var på tur heftes ved dette. Ikke minst eier av telefonen. Men også partiet som sådan, skriver Borten Moe på Facebook.

Og han legger ikke skjul på at han er oppbrakt:

– Jeg er også skuffet og forbannet over at den ansvarlige ikke har stått frem. I tillegg til en overmoden unnskyldning til Navarsete er dette et tillitsbrudd i en kameratgjeng jeg ikke vet hvordan skal håndteres.

Stjørdal-ordfører: Tungt å bli dratt inn i

Foruten Borten Moe, har syv deltagere på turen benektet overfor Aftenposten at de har sendt meldingen:

Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, sier følgende:

– Jeg har ikke skrevet denne meldingen og har ingen kjennskap til hvem det måtte være som har gjort det. Jeg har tatt og tar avstand fra den. At mitt navn blir dratt inn i noe jeg ikke har noe med å gjøre tar jeg tungt, sier Vigdenes.

Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, sier følgende:

– Jeg sendte ikke meldingen, og jeg vet heller ikke hvem som gjorde det. Viser for øvrig til partiets håndtering, sier han.

Jostein Grande: – Alle nekter

En annen som var med på turen var Sp-rådgiver Jostein Grande. Han avviser kategorisk at det var han som sendte Facebook-meldingen. Han sier også at han har snakket med alle tilstedeværende på festen i Storlien og at alle benekter kjennskap til meldingen.

– Jeg har snakket med alle som var til stede, og samtlige nekter for å ha sendt meldingen, sier Grande.

Han sier alle ti også har «møttes» og snakket sammen i en chat-gruppe på nettet for å finne ut hvem som sendte meldingen, men uten at noen innrømmet å være den som sto bak.

– Betyr det at du mener at det kun er den som sendte meldingen som vet hvem som sendte den?

– Ja, det tror jeg, sier Grande.

– Så det er én som lyver?

– Ja, det er én som snakker usant, ja, sier Grande.

– Og jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det nok for vedkommende å gå over dørstokken og innrømme at det var ham som gjorde det, sier han.

– Tror du vedkommende derfor ikke våger å gjøre det nå?

– Jeg frykter det, ja, sier Grande.

– Dette er så pinlig, så uhøvelig og så barnslig. I tillegg er det en voldsom belastning for Liv Signe, sier Grande.

Rolf Øhman

Fuglum: – Den ansvarlige bør være voksen nok til å stå frem

Tidligere statssekretær i Kommunaldepartementet og tidligere leder i Senterungdommen, Erlend Fuglum, sier til Aftenposten at det ikke var ham som sendte meldingen.

– Jeg har ikke skrevet en slik melding og jeg vet ingenting om hvem som kunne gjort det, sier Fuglum.

Han sier han også kan bekrefte at flere i gruppen har «ytret et betydelig press» for å få den som har gjort det til å stå frem.

– Både da vi først ble gjort kjent med saken i etterkant av hytteturen og nå da den kom opp igjen på nytt. Det har dessverre ikke ført frem. . Den ansvarlige bør være voksen nok til å stå frem og si unnskyld for overtrampet, sier Fuglum.

Hjulstad: – Det var ikke meg

Sps fylkessekretær Rune Hjulstad avviser også at det var han som sto bak.

– Jeg tar sterkt avstand fra innholdet i meldingen. Ingen fortjener å få en slik melding. Det var ikke jeg som sendte den og jeg vet heller hvem som gjorde det.

– Hele saken er tragisk, ikke minst for Liv Signe. Jeg oppfordrer avsenderen til å stå frem, skriver Hjulstad.

Jarle Holberg: – Den som sendte meldingen må snarest stå frem

– Jeg sendte absolutt ikke meldingen. Jeg vet heller ikke hvem som gjorde det. Meldingen representerer et lavmål både hva gjelder form og innhold, sier Jarle Holberg, som også deltok på turen.

Han sier saken er en stor belastning.

– Saken kaster skygger over alle uskyldige som var med på turen, meg selv inkludert. Den som sendte meldingen bør snarest stå frem og ta dette på en ryddig måte med Sp, slik at saken blir løst, sier Holberg.

Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører i Trøndelag (Sp), skriver følgende i en e-post til Aftenposten tirsdag kveld:

– Jeg ble kjent med at det hadde blitt sendt en trakasserende tekstmelding fra Morten Søbergs telefon en tid etter den omtalte hytteturen. Det er uakseptabelt å sende en slik melding. Jeg tar sterkt avstand fra denne typen trakasserende handlinger. Jeg sendte ikke meldingen, og vet heller ikke hvem som gjorde det, men ber vedkommende om å rydde opp i dette snarest. Liv Signe Navarsete er trakassert på det groveste av den som har sendt meldingen. Vedkommende setter alle som var med på turen i en håpløs situasjon. Alle blir mistenkeliggjort for å stå bak, eller dekke over, den uakseptable handlingen. Vedkommende bør stå frem og beklage overfor Navarsete.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få kontakt med den siste deltageren på hytteturen.