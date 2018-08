– De som tror at vi ikke er ekte, de skal i hvert fall få passet sitt påskrevet. For vi har enorme planer. For når sånne ting skjer, i hvert fall med oss to, så forbanner vi oss på én ting. Det er at vi skal slå tilbake. Nå har vi masse planer, men det er business. Det er butikk. Det er handel. Det er kultur. Det er festivaler.

Det sa tidligere fiskeriminister Per Sandberg da han og kjæresten Bahareh Letnes tirsdag denne uken møtte nye journaliststudenter til skolestart på Oslo Met.