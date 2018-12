Det blir et pressetreff samme ettermiddag, opplyser Høyres stortingsgruppe i en pressemelding.

«Omgivelsene gir både inspirasjon og ro, og med himmelsk gode senger også god nattesøvn,» lover Granavolden regjeringsforhandlerne på sin hjemmeside.

Sterke kristne bånd

Stedet som er valgt for forhandlingene om å utvide regjeringen med KrF, har sterke kristne bånd. På sin hjemmeside skriver Granavolden Gjæstgiveri at landskapet i «seg selv bringer tankene til italienske Toscana.» De reklamerer med «vandring langs pilegrimsleden mot St. Petri kirke.»

Ikke langt fra gjestgiveriet finnes det også «en stein med skålgroper (offerstein) som viser at det bodde folk på Granavollen for mer enn 3000 år siden.»

Det er 45 gjesterom.

Hvis samtalene lykkes, vil Norge for første gang siden 2013 få en flertallsregjering. Da hadde Ap, Sp og SV sammen styrt landet i åtte år.

I forrige stortingsperiode hadde Høyre og Frp en samarbeidsavtale med Venstre og KrF. Venstre gikk inn i regjeringen i januar i år, mens KrF besluttet å søke samarbeid med dagens regjering etter en opprivende intern strid og mot partileder Knut Arild Hareides råd under et ekstraordinært landsmøte 2. november.

Like før jul sa et enstemmig fellesmøte mellom KrFs stortingsgruppe og sentralstyre ja til å innlede forhandlinger med de tre regjeringspartiene.

Men KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad understreket at KrF ikke går inn i en regjering for enhver pris, de må ha gjennomslag. Et spørsmål som blir vanskelig, er KrFs krav om endringer i abortloven.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har varslet at skatte- og avgiftsøkninger er utelukket. Det innebærer også nei til økte bilavgifter.

Det er antatt at KrF og Frp blir motpolene i regjeringsforhandlingene. Fra før har både høyre- og venstresiden i KrF understreket at avstanden mellom de to partiene er stor. Samtidig vises det til at de har inngått budsjettforlik hvert år siden regjeringsskiftet i 2013.