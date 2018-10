Rogaland KrF hadde satt frem 70 stoler til den andre duellen mellom Hareide og hans nestledere. Men lokalet ble smekkfullt, og mange måtte stå utenfor og lytte da rundt 120–130 medlemmer dukket opp.

På forhånd varslet Pedersen at han mener Hareide utelot et vesentlig poeng i analysen hvor han konkluderte med at KrF bør bidra til å felle Solberg-regjeringen og danne mindretallsregjering med Ap og Sp på SVs nåde.

– Jeg spurte om hvorfor han har underkommunisert at han er nødt til å ha med SV i budsjettforlik og forhandlinger. Og at hans ønske gjør oss avhengig av støtte fra SV, sier Pedersen.

– Jeg er ikke fornøyd med svaret. Jeg vet hvordan forhandlingene fungerer, sier han.

Det to timer lange var lukket for mediene. Det var ingen avstemning om regjeringsvalget.

En uoffisiell opptelling utført av delegater på møtet viser at et flertall av de 31 innleggene støttet Bollestad som ønsker å gå inn i Solberg-regjeringen.

Hareide mener alternativet hans har en viktig styrke

Pedersen er nestleder i fylkespartiets valgkomité og en mann mange KrF-kolleger lytter til.

Hareide svarer at hans alternativ – Ap, Sp og KrF – kan samarbeide både til høyre og venstre i det politiske landskapet.

– Det tror jeg er styrken til mitt alternativ, akkurat som Bondevik 2-regjeringen. Den besto av sentrum/Høyre. Her blir det sentrum/Ap, sier KrF-lederen.

– Jeg tror jeg har vært klar på at vi må samarbeide med SV om budsjettet, i alle fall i de første årene. Folk forstår at dette handler om at KrF skal ha gjennomslag, sier Hareide.

– Tror du Hareide bevisst utelot SV i det politiske regnestykket?

– Nei. Men det hører med i bildet. I talen sammenlignet han oss bare opp mot Frp, og hvilke konsekvenser det har, svarer Pedersen, som diskuterte intenst i flere minutter med Hareide på tomannshånd etter møtet.

Fakta: KrFs vei til linjeskifte 25. september presenterte Knut Arild Hareidesin bok. Der argumenterer han for samarbeid med Ap, men trekker ikke konklusjon. 28. september sier Hareide i sin tale til KrFs landsstyremøte at partiet skal søke samarbeid med Sp og Ap i en regjering, men uten SV. 4. oktober innleder partileder Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad en turné i lokallagene. Der presenterer de hvert sitt syn på hvilket regjeringsalternativ KrF bør velge. Det arrangeres en rekke slike møter rundt i landet. 8. oktober legger Regjeringen frem statsbudsjettet. 20. og 27. oktober samles fylkeslagene til ekstraordinære årsmøter for å velge 193 utsendinger til KrFs landsmøte, som skal avgjøre saken. Et stort spørsmål er om fylkeslagene vil binde utsendingene. 2. november samles KrFs landsmøte på Gardermoen der de skal avgjøre om partiet skal gå mot venstre, søke seg inn i Solberg-regjeringen – eller forbli et uavhengig opposisjonsparti i Stortinget. Avstemningen vil være skriftlig. Hvis KrF velger Ap og Sp, vil det starte forhandlinger om politisk plattform og statsbudsjett. 27. november skal det etter planen være finansdebatt i Stortinget. Det vil være tidspunktet for at Solberg-regjeringen eventuelt blir felt på budsjettet.

– Folk er vant til å klare seg selv

Leder i Nye Sytavanger KrF, Inge Takle Mæstad, støtter Hareides venstrevri.

– Det var en engasjert, og veldig balansert forsamling, sier han etter møtet. Bollestad er enig:

– Mange var enig med Knut Arild, og mange med meg. Mange sa at de nå vil gå hjem og tenke seg om, sier hun.

Sokndal ligger på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Her styrer Pedersen over 3300 innbyggere i et bredt samarbeide hvor Ap har varaordføreren. Men han vil ha borgerlig regjering.

– I denne delen av landet er det lite statlige arbeidsplasser. Folk er vant til å klare seg selv, til å skape verdier før man bruker dem. Hele denne landsdelen heller mot å samarbeide med de borgerlige partiene, og det gjør jeg også, sier Pedersen.

I idylliske Sogndalstrand treffer Pedersen kollegaen Jan Oddvar Omdal fra Venstre.

– Jeg er en fan av Hareide. Men han er på ville veier når han vil gå til SV, sier Omdal entusiastisk.

– Kom til oss. Med alt det Hareide og Venstre står for, kan vi sammen demme opp for Frp, fortsetter han.

– Hva tror du velgerne dine ønsker?

– Det er vanskelig å si. Men alle KrFs ordførere og varaordførere i Rogaland har sendt et brev til partiledelsen og bedt dem søke samarbeid til høyre, svarer Omdal.

– Godt samarbeid med Frp

– Hva blir konsekvensene av et eventuelt knepent flertall om å danne regjering med Ap og Sp, Pedersen?

– Vanskelig å si, men vi mister nok oppslutning på Sørvestlandet, og vi kan komme under sperregrensen. Hvis vi ikke kommer på Stortinget, får det store økonomiske konsekvenser som gjør at partiet kan bli historie, sier KrF-ordføreren.

– Hvor går dine velgere hvis KrF snur til venstre?

– Tilbake dit de kommer fra: Til Høyre og Frp, sier han.

– Er Sylvi Listhaug og Frp mislikt blant dine velgere?

– Nei, nei. Vi har et veldig godt samarbeid med Frp. Det er ikke så mange saker her som handler om aktiv dødshjelp eller genteknologi. Vi er opptatt av å bygge god helse og omsorg, skole og veier.

– Det er sikkert noen som synes at hun snakker litt fremmed og spissformulert. Men realiteten er at i flyktning- og innvandringspolitikken er KrF og Frp ganske enige, sier Pedersen.

– Israel får en dårlig behandling

– Jeg er enig i det, selv om det handler lite om Israel i kommunestyret, sier han.

Pedersen er opptatt av å fjerne stemplet av landsdelen som «det mørke fastlandet» preget av tungsinn, bedehus, basar og kaffe. Ikke bare er pizza blitt den nye vaffelen. Han vil prioritere næringsutvikling og levekår.

Men kristendommen er fortsatt en levende faktor i barnehage, skole og samfunnsliv.

– Med Solberg-regjeringen er K-en kommet tilbake i kristendomsfaget. Og de har løftet religionens betydning i samfunnet på en helt annen måte enn tidligere. Nå er det ingen strid om klassene skal få gå på julegudstjeneste, som det var mye av under den rødgrønne regjeringen, sier han.

Neste duell i KrF mellom Hareide og Bollestad om regjeringsvalget, finner sted onsdag 10. oktober i Trondheim.