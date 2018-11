– Vi kan ikke ha en regjering som går i svart og ikke svarer på et så viktig spørsmål.

I onsdagens spørretime vil Arbeiderpartiets vie alle sine spørsmål til abortsaken. Aksjonen er en innsats for å få klarhet i regjeringens vei videre i abort-saken.

– Vi inviterer Solberg til å belyse de spørsmålene som ikke er besvart med tanke på endringer i abortloven, sier Hadia Tajik til Aftenposten.

Med Tajik i spissen vil Arbeiderpartiet stille tretten spørsmål knyttet til abortdebatten til statsministeren, helseministeren og utenriksministeren. Også SV vier alle sine spørsmål til saksområder relatert til abortloven, de har meldt inn i alt 8 spørsmål.

Kupper spørretimen

I alt er 21 av totalt 28 spørsmål knyttet til endringer i abortloven og rettigheter for dem som er født med alvorlige sykdommer, eller fysiske og psykiske utviklingshemninger som er meldt inn til onsdagens ordinære spørretime.

Fire av spørsmålene stilles statsminister Erna Solberg (H). Spørsmålsstillerne er Ap-leder Jonas Gahr Støre, SV-leder Audun Lysbakken, Ap-nestleder Hadia Tajik og stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) får spørsmål av Anniken Huitfeldt (Ap) og Espen Barth Eide (Ap).

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har fått spørsmål fra SVs Kari Elisabeth Kaski.

De resterende spørsmålene er rettet til helseminister Bent Høie (H).

Monica Strømdahl

Heftig abortdebatt før regjeringsforhandlinger

Spørsmålene kommer etter at Solberg åpnet for å forhandle om endringer i abortloven med KrF. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og KrF-erne som ønsket et samarbeid med høyresiden i norsk politikk brukte dette som argumentet for å velge et mulig samarbeid med regjeringspartiene foran et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

De aktuelle endringene gjelder paragraf 2c i abortloven som åpner for senabort dersom det er fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, og det som ofte refereres til som «tvillingabort», det vil si fosterreduksjon når en kvinne er gravid med mer enn ett foster.

KrF ønsker å fjerne både paragraf 2C i abortloven og muligheten for tvillingabort.

På sin blogg 19. oktober har Solberg kalt formuleringen av den såkalte «downs-paragrafen» diskriminerende.

– Jeg mener det er mulig gjennom forhandlinger å finne løsninger som fjerner dette diskriminerende elementet.

Fakta: Abortloven – og Høyres endringsforslag Slik lyder abortloven: «Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.» Forslaget fra Høyre skal ifølge VG innebære å fjerne paragraf 2c og erstatte den med en ny paragraf som innskjerper kravene. Forslaget lyder slik: «Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje hvis fosteret ikke er levedyktig».

– Ligner en aksjon

Tajik sier deres ønske er at Solberg skal klargjøre hvor hun står i saken.

– Dette er initiert av Solberg, hun har sagt seg villig til å endre abortloven for å få beholde makten. Når vi ikke får ordentlige svar på hvor hun står i saken, så må vi bruke de mulighetene vi har, sier Tajik.

Også Gahr Støre er klar på et Solbergs må gi noen svar.

– Jeg er klar på at man skulle kunne diskutere alle alvorlige spørsmål, men det betyr ikke at man skal sette dem i spill. Når Erna Solberg har valgt å gjøre det, må hun gi et ordentlig svar. Vi kan ikke ha en regjering som går i svart og ikke svarer på et så viktig spørsmål, sier Jonas Gahr Støre.

Statsminister Solberg sier til Dagbladet at de mange spørsmålene ligner en aksjon.

– Ap har laget en aksjon i spørretimen om et tema som kan bli gjenstand for forhandlinger mellom fire parter. De bruker spørretimen til en politisk aksjon, det må de gjerne gjøre. Det vil ikke komme noen nye opplysninger, sier hun.

Sendte spørsmål videre til helseministeren

Da stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) sendte Solberg et personlig spørsmål om abortsaken, sendte statsministeren spørsmålet videre til helseminister Bent Høie (H).

Ifølge VG skal likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) også ha valgt å sende spørsmålet videre til helseminister Høie. Helleland har fått mye kritikk for sin stillhet omkring saken.

Likestillingsministeren er ambassadør for abortsaken internasjonalt, men kommer ikke til å møte opp for å svare når SV stiller spørsmål i spørretimen onsdag.