– Er det et sted hvor man kan føle på alkoholpress, så er det i arbeidslivet. Derfor mener jeg at forholdet til alkohol i jobbsammenheng bør inn i avtalen om inkluderende arbeidsliv, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten.

Han har selv bakgrunn fra lederstillinger i næringslivet og sier at han i visse miljøer derfra kjenner til dette presset.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal reforhandles i år. Det er staten, arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene som er part i avtalen.

Metoo et argument for

I kjølvannet av #metoo- kampanjen ble bruken av alkohol et tema og flere miljøer, blant annet de fleste politiske partier, har skaffet seg strenge regler eller stanset servering av alkohol på sine arrangementer.

Ifølge Hareide er også metoo et argument for å få dette inn i IA-avtalen.

Hareide sier at ett av IA-avtalens mål er å få ned sykefraværet, og da er reduksjon av alkoholbruk ett av flere tiltak.

I tillegg vil det å redusere alkohol i jobbsammenheng bidra til å nå det generelle målet om å redusere nordmenns alkoholforbruk.

Koster mye

– Det er store omkostninger knyttet til alkohol i arbeidslivet. Arbeidslivet er helsefremmende for de aller fleste, og det er viktig å hindre at rusproblemer fører til utstøting fra arbeidslivet. Arbeidsplassen er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid, og er et sted der en på et tidlig stadium kan oppdage problematisk rusmiddelbruk, minner Hareide om.

– Jeg synes det er merkelig at alkohol ikke nevnes med ett ord i IA-avtalen, sier KrF-lederen, som utfordrer partene og helseminister Bent Høie til å få Regjeringen som er part i avtalen til å kjøre frem dette.

Fakta: IA-avtalen IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Avtalen har tre delmål: 1) Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. 2) Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 3) Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder (sett i forhold til 2009 – tall). Kilde: Regjeringen

Partene må finne løsningen

Han sier at det er partene i avtalen som selv må komme frem til kjøreregler.

– Kan du nevne eksempler på kjøreregler?

– Det kan for eksempel være at man når man har to dagers seminar ikke server alkohol til langt på kvelden. Det kan være at en ikke serverer alkohol ved tilstelninger i arbeidstiden, for eksempel lunsjer. Det kan være å diskutere om arbeidsgivere skal dekke utgifter til alkohol ved sosiale tilstelninger utenfor arbeidstid, sier Hareide.

Partene ikke begeistret

Partene i arbeidslivet er skeptiske til å ta dette inn i IA-avtalen.

– Vi mener at dette ikke hører hjemme i en eventuell ny IA-avtale. Vi har nemlig allerede en veldig god trepartsdialog om dette temaet gjennom Akan, som er vel etablert og fungerer godt, skriver Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO i en e-post til Aftenposten.

Leder i YS, Jorunn Berland, sier at prinsipielt hører ikke jobb og alkohol sammen, men hun er likevel skeptisk til å ta dette inn i IA-avtalen. Grunnen er at de målene som nedfelles i IA-avtalen skal være målbare.

– Det er jeg usikker på om vi kan få til når det gjelder alkoholkonsum, sier hun.

LOs 2. nestleder Roger Haga Heimli sier at LO tar med alle innspill som kan bidra til et godt og inkluderende arbeidsliv.

– Rusforebygging er viktig. Vi har et velfungerende trepartssamarbeid om dette gjennom Akan, som bistår partene i den enkelte virksomhet med kjøreregler og tiltak, sier LO nestlederen.