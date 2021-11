Riksrevisjonen går inn i pendlerbolig-sakene

Enkeltsakene om politikernes pendlerboliger blir gransket av Riksrevisjonen. Det skjer kort tid etter at Stortingets direktør slo fast at det ikke var nødvendig.

Visepresident Svein Harberg (H)

18. nov. 2021 12:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Ja, Riksrevisjonen skal undersøke pendlerbolig-saken, bekrefter riksrevisor Per Kristian Foss overfor Aftenposten torsdag formiddag.

Dette bare kort tid etter at visepresident Svein Harberg forsikret om at også enkeltsakene skulle granskes torsdag formiddag.

Bakteppet var Adresseavisens avsløringer om stortingspresident Eva Kristin Hansen. I tre år fikk hun gratis pendlerbolig fra Stortinget selv om hun eide bolig i nærheten av Oslo.

Riksrevisoren opplyser at Riksrevisjonens styre skal avgjøre innholdet i et møte mot slutten av denne måneden.

– Etter det kan vi si noe mer konkret, sier Foss.

– Er det tilfredsstillende at det per tidspunkt ikke er noen kontrollinstans som undersøker konkrete brudd på regelverket på Stortinget?

– Svaret på det er selvfølgelig nei. Flere saker har tydelig vist at kontrollen med stortingsrepresentantenes ordninger har vært for dårlig. Det tror jeg Stortinget selv er smertelig klar over, sier Foss.

Tidligere i høst uttalte riksrevisoren at han pendlerbolig-sakene normalt var en sak han skulle gransket, men at han opplevde at Stortinget ikke tillot ham å drive etterlevelsesrevisjon med administrasjonen. Det medførte en lengre debatt om Riksrevisjonens mandat.

– Jeg er glad for at Stortingets presidentskapet tidligere i høst stadfestet at Riksrevisjonen igjen har mandat til å undersøke hvordan Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Men jeg vil understreke at vi undersøker hvordan offentlige systemer fungerer, ikke enkeltpersoner, sier Foss.

Presidentskapet snudde

Nyheten om at Riksrevisjonen går inn i pendlerbolig-sakene kom bare kort tid etter at Harberg kunngjorde at presidentskapet ønsker gransking av enkeltsaker.

Presidentskapet bestemte tidligere i høst at det bare var reglene for selve ordningen med politikernes pendlerboliger som skulle granskes av et eksternt utvalg. Utvalget skal ikke gå inn i enkeltsaker. Det er ikke en del av mandatet.

Det har flere partier reagert kraftig på. SV-leder Audun Lysbakken har blant annet sagt at han ønsker å sette ned et nytt utvalg som skal se på enkeltsakene.

Det forslaget skulle han visepresident Harberg ta med inn i møtet med presidentskapet. Etter møtet forsikret Harberg at også enkeltsakene vil bli gjennomgått.

– Vi skal komme tilbake til akkurat hvordan vi skal gjøre det, men jeg vil peke på at vi har et underliggende organ som heter Riksrevisjonen. De skal følge med på disposisjonene på Stortinget. Om vi skal bruke dem eller andre eksterne til å gå gjennom de sakene som har vært, skal vi komme tilbake til ganske snart. Men det har vi behov for å forberede litt mer, sa Harberg da.

Beskjeden fra presidentskapet og nyheten om at Riksrevisjonen går inn i saken kommer bare én dag etter at stortingsdirektør Marianne Andreassen slo fast at det ikke var aktuelt for administrasjonen å gå inn i enkeltsakene.

– I alle disse sakene har administrasjonen hatt den samme tilnærmingen. Disse sakene ligger tilbake i tid, og spørsmålet om disse tidligere tildelingene av pendlerbolig vil ikke bli fulgt opp av administrasjon, sa Andreassen.

Beslutningen innebærer også at presidentskapet snur i saken. I slutten av september bekreftet daværende stortingspresident Tone Trøen at det kun var regelverket de ønsket en gjennomgang av.

– Det er ikke satt i gang en generell gjennomgang av pendlerboligene, uttalte Trøen den gangen.