Solberg mener Støre skapte internasjonal forvirring etter intervju

Erna Solberg mener Jonas Gahr Støre gjorde en stor feil i et intervju med Financial Times.

Erna Solberg møtte Jonas Gahr Støre til den første duellen i nye roller.

Nå nettopp

Jonas Gahr Støre møtte onsdag for første gang i Stortingets spørretime som statsminister. Den første til å utfordre ham fra talerstolen var hans forgjenger i rollen, Erna Solberg.

Duellen blir trolig best husket for at Støre underveis omtalte Solberg som statsminister, til latter fra de folkevalgte.

– Jeg visste at den måtte komme på et eller annet tidspunkt, humret Støre.

Han hentet seg så inn og omtalte henne som «representanten fra Hordaland».

Det Solberg hadde på hjertet, var at hun mente Støre skapte forvirring internasjonalt i et intervju med Financial Times.

Der sa Støre at Oljefondet er «politisk». Avisen tolket dette. De skrev at det var en uttalelse som «markerer et skifte i et land hvor politikere har vært nøye med å si at fondet ikke er et verktøy i norsk utenrikspolitikk».

Solberg pekte på at Stortinget så sent som i mai sa at målet skal være høyest mulig avkastning innenfor en akseptabel risiko.

– Hvorfor lanserte statsministeren da i Financial Times et skifte? spurte Solberg.

Statsledere maser

Til Aftenposten utdyper Høyre-lederen kritikken. Hun mener det er svært viktig å holde fast på at fondet ikke er et politisk verktøy.

– Dette har vært vårt forsvarsverk internasjonalt, til alle som mener at vi gjør feil hvis et selskap utelukkes eller at vi må investere mer i deres land, sier Solberg.

Hun sier dette ofte ble aktualisert da hun reiste verden rundt som statsminister.

– Jeg tror omtrent ikke jeg har møtt en statsleder som på en eller annen måte ikke tar opp disse spørsmålene, sier Solberg.

Hun mener Støre skapte inntrykk av at den nye regjeringen har ny politikk på området.

– Vi er en av verdens største investorer. Denne pengesekken er ekstremt interessant for alle rundt om i verden, sier Solberg.

Mener Solberg bevisst tolker feil

Støre avviser kontant at han har skapt inntrykk av en ny retning. Han vil heller ikke si at finansavisen tolket ham feil.

– Erna Solberg tolker feil, og det har hun gjort bevisst i to år. Hun antyder noe helt annet enn det som er vår linje, som er å si at dette er folkets fond. Dette hus, Stortinget, vedtar rammene for det. Det mener jeg vi skal si, sier Støre.

Han understreker forskjellen fra et privateid fond.

– Det er det norske folk som eier fondet. Derfor har vi gjort noen innramminger rundt det siden 1990-tallet, sier han, og viser blant annet til de etiske retningslinjene for hvilke selskap fondet kan investere i.

Han kommer med en liten advarsel til Høyre-lederen.

– Erna Solberg bør være varsom med å antyde at regjeringen ligger på en linje som den ikke gjør, som å si at vi fra politisk hold velger selskaper eller fører nasjonal politikk gjennom fondet. Det har aldri vært vår mening, sier han.

Støre oppsummerer hvordan fondet skal investere slik:

– Fondet skal sikre høyest avkastning, til moderat risiko og innenfor rammene Stortinget har vedtatt.