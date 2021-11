Tapte kampen om å flytte NRK til Grorud. Nå vil Sp gi Jan Bøhler plass i Kringkastingsrådet.

Sp har innstilt tidligere Ap-topp Jan Bøhler som nytt medlem i Kringkastingsrådet. Frp innstiller tidligere justisminister Anders Anundsen, som brant lokalavisen i protest mot valgkampdekningen.

I vår ville Sp-toppene Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum legge NRKs nye hovedkontor til Grorud stasjon. Nå får Bøhler plass i Kringkastingsrådet.

29. nov. 2021 11:58 Sist oppdatert nå nettopp

I april krevde Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler fra Grorud stasjon at NRKs nye hovedkontor skulle legges dit.

– Hvis vi kommer i regjering, er vi nødt til å gå inn og styre dette politisk, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Oslo Sps Jan Bøhler.

Men kravet kokte bort i kålen. Det står ikke ett ord om NRK og Grorud stasjon i Hurdalsplattformen. Siden har ingen av Sp-toppene sagt ett ord om saken.

Nå belønner Sps stortingsgruppe Jan Bøhler ved å innstille ham til Kringkastingsrådet de fire neste årene.

Uansett vil ikke Bøhler ha noen mulighet til å oppheve NRK-styrets vedtak om flytting til Ensjø fra sin nye posisjon i Kringkastingsrådet. Lokalisering av NRK er ikke rådets oppgave å avgjøre.

Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett. Rådet drøfter og uttaler seg om hovedlinjene for programvirksomheten i Norsk rikskringkasting. Rådet uttaler seg om saker både på eget initiativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

Lav profil etter valget

Bøhler har en flere tiår lang karriere i Ap bak seg: Han har vært partisekretær i Oslo Ap og leder i perioden 2004–2016. Han ble valgt som stortingsrepresentant for Oslo Ap i 2005.

Høsten 2020 ble Bøhler ikke foreslått på sikker plass på foran valget i 2021. Da meldte han seg ut av Ap og inn i Senterpartiet. Sp var tidvis over 7 prosent på meningsmålingene i Oslo, men endte på valgdagen på 3,1 prosent. Dermed røyk Bøhler ut av Stortinget etter 16 år.

Siden valgnederlaget har Bøhler holdt en lav profil utad. Men under radaren jobber han med å arrangere et fakkeltog for en annen tapt Sp-sak: bevaring av Ullevål sykehus.

Sp innstiller tre

Stortinget oppnevner ti medlemmer etter partienes representasjon. Ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner fire medlemmer, deriblant leder og nestleder.

Sp har i dag én representant i rådet. Stortingsgruppen har nå innstilt tre kandidater:

Tidligere statssekretær Morten Søberg (gjenvalg), tidligere Karasjok-ordfører Anne Toril Eriksen Balto (ny) og Jan Bøhler (ny).

Bøhler har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Anders Anundsen vakte oppsikt da han i 2013 brant lokalavisen Tønsbergs Blad i protest mot dekningen av valgkampen.

– Aldri brent avis

Frp har innstilt tidligere justisminister Anders Anundsen til Kringkastingsrådet. Det vakte betydelig oppsikt da Anundsen etter valget i 2013 bekjentgjorde at han nektet å snakke med Tønsbergs Blad. På Facebook la han ut et bilde av at han «brenner mine siste utgaver av Tønsbergs Blad».

I dag sier han at det hele bygger på en misforståelse:

– Dette gir meg en god anledning til oppklaring: Jeg har aldri brent noen avis i protest. Det er bare Tønsbergs Blad (TB) som har trodd at jeg har gjort det, sier Anundsen.

Ifølge Anundsen var det «en dårlig spøk etter ekstremt dårlig analysearbeid av TB over flere valg. Det rammet ett parti – Frp – hver gang».

– I tillegg droppet TB en bestilt Frp-annonse knyttet til valget. Som engasjert politiker irriterte det meg voldsomt. Dum som jeg var, skrev jeg et humoristisk svar til en lang rekke Facebook-poster at jeg sitter og brenner mine siste utgaver av Tønsbergs Blad. Med smilefjes, sier han.

Tidligere på dagen hadde han lagt ut et bilde av et bål som bakgrunnsbilde på Facebook-profilen.

– Det ble så i ettertid koblet sammen med min dårlige spøk om TB. Det var ikke brenning av noe Tønsbergs Blad, sier Anundsen i dag.

– Er du opptatt av medienes uavhengighet og ytringsfrihet i rådet?

– Det er jeg ekstremt opptatt av. Derfor plager den historien meg fordi den henger ved meg. Vi trenger en fri presse som er modig og tør stå opp mot makten. Det er helt grunnleggende i et demokrati. Og NRK har et allment oppdrag som er svært viktig i en mediehverdag som forandrer seg utrolig raskt, sier Anundsen.

Frp har innstilt også en annen tidligere justisminister, Jøran Kallmyr, som vara.

Ap innstiller på gjenvalg av pensjonist Tove Karoline Knutsen. Tidligere stortingsrepresentant Martin Henriksen og Stine Renate Håheim innstiles som nye medlemmer.

Håheim overlevde massakren på Utøya og spredte kjærlighetsbudskapet til hele verden: Om én mann kan skape så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan skape sammen.

Rådets leder får et honorar på 100.000 kroner årlig. Nestleder får 75.000 kroner. Medlemmene får et honorar på 4.000 per møte. Rådet møtes syv ganger i året.

Jan Bøhler bruker nå tiden på en annen tapt Sp-sak: fakkeltog for bevaring av Ullevål sykehus.