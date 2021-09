Flere politikere har tatt kontakt med Stortinget for å finne ut om de skylder skatt på pendlerboliger

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) vil ikke ta kritikk etter skattekaoset. Hun fastholder at Stortingets administrasjon og presidentskap ikke har vært klar over at man må ha boutgifter for å slippe skatt på pendlerboligen.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H).

7 minutter siden

– Jeg synes det er en krevende situasjon.

Tone W. Trøen (H) snakker ikke om valgresultatet. Hun snakker om de siste ukenes avsløringer om Stortingets ordninger for pendlerboliger og etterlønn. Sakene har bekymret Trøen.